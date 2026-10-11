اختيار ممثل عن "مصارف الإمارات" لعضوية مجلس "سويفت" الإشرافي

أبوظبي في 11 أكتوبر/ وام/ قال اتحاد مصارف الإمارات، إن اختيار ممثل عن مصارف دولة الإمارات لعضوية مجلس الإدارة الإشرافي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، يؤكد مجدداً على الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات وتطور منظومتها للمدفوعات ودورها في تعزيز نظم الحوكمة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأعلنت "سويفت" قبل أيام عن تشكيل مجلس إدارة إشرافي رفيع المستوى يضم 15 من القيادات العالمية، وذلك عقب تطوير نموذج الحوكمة لديها بهدف صياغة المرحلة المقبلة من إستراتيجياتها، بما يلبي أولويات القطاع المالي العالمي ويعزز مستويات المرونة والثقة في منظومة المدفوعات الدولية.

وكان اتحاد مصارف الإمارات رشح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق وعضو المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، لعضوية مجلس إدارة سويفت، وهو ما كان الإتحاد يسعى له على مدى طويل.

ويضم المجلس الإشرافي، إضافةً على السيد أحمد عبدالعال، 14 عضوا من كبار قادة القطاع المصرفي في العالم وأعضاء مستقلين من قطاعات الخدمات المصرفية العالمية والمدفوعات والأوراق المالية والبنى التحتية للأسواق والتكنولوجيا وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات، ممن يتمتعون بخبرات دولية واسعة، من أجل دعم تنفيذ إستراتيجية "سويفت" في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية.

وجاء اختيار أحمد عبد العال كتأكيد على الدور المحوري للقطاع المصرفي والمالي الإماراتي في صياغة مستقبل المدفوعات.

وتعتبر الإمارات الدولة الوحيدة التي يتم اختيار ممثل جديد منها، والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي انضمت إلى هذا المجلس الإشرافي الأعلى الذي سيتولى رسم خارطة الطريق لمستقبل للمدفوعات العالمية وتسريع تطوير خدمات المعاملات وفق أفضل المعايير العالمية، بالاستفادة من أحدث التقنيات.

وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة للبنى التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، واستناداً إلى المبادئ التنظيمية، يتضمن هيكل الحوكمة المطوّر لـ"سويفت"، مجلساً إشرافياً يضم الرئيس وأربعة أعضاء مستقلين و10 أعضاء يمثلون الجهات المساهمة، تم اختيارهم من أبرز الخبرات المالية والمصرفية للإشراف على إدارة "سويفت"، وسيتلقى هذا المجلس الإشرافي الدعم من الإدارة ومجلس تنفيذي يضم 25 عضواً، من خلال تقديم رؤى العملاء ووجهات نظر متنوعة بما يسهم في ضمان التطوير المستمر للمدفوعات الدولية.

وفي ظل التحولات المتسارعة لتبني وتوظيف تقنيات ما بعد الحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي المتقدم، وما تفرضه من تأثيرات على مستقبل العمليات التشغيلية والمرونة والأمن السيبراني، سيعمل مجلس الإدارة الإشرافي، بالتعاون مع إدارة "سويفت"، على تطوير إستراتيجية تتيح التعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص التي يشهدها القطاع، وضمان استمرار القطاع المالي العالمي في إجراء معاملاته بأمان وسلاسة وعلى نطاق واسع.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: نفخر بهذا الاختيار العالمي لدولة الإمارات في مجلس إدارة "سويفت" الإشرافي الذي يشكل ركيزة أساسية لضمان الحوكمة الفاعلة في هذه المؤسسة العالمية التي تتيح التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 12,500 مؤسسة مالية في أكثر من 200 سوق حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.

وأكد أنه مع تسارع التطورات والتغييرات في الاقتصاد العالمي، تتزايد أهمية أمن وسلاسة وموثوقية المدفوعات، وهو ما يبرز أهمية دور مجلس الإدارة الإشرافي في وضع الأطر والخطط اللازمة، حيث يضم التشكيل الجديد خبرات عالمية في المدفوعات والأوراق المالية والتكنولوجيا المتقدمة والعمليات التشغيلية، الأمر الذي يسهم في دعم "سويفت" لتطوير المدفوعات الدولية.

وأشار جمال صالح، رئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات والمدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إلى أن هذا الاختيار يأتي نتيجةً للدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في تطوير المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتلبية متطلبات العملاء وضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ويواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير المبادرات من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي تم إطلاقها في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.

وتقديراً لجهود الإمارات، اختارت "سويفت" العام الماضي مدينة دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029، وهو المؤتمر الذي يتم تنظيمه سنوياً منذ العام 1978 في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز المالية الكبرى التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة عالمية لكافة قادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات.

ويعد سايبوس من أهم وأكبر الفعاليات التي تسهم في تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم.

ويُذكر أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم اختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس منذ أن تم إطلاق هذا المؤتمر السنوي في العام 1978.

وتأكيداً على ريادتها في مجال المدفوعات، قام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية الأولى من نوعها لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات، وهي أول لجنة توجيهية ومجموعة وطنية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وتشمل ممثلين عن مكتب سويفت الإقليمي في دبي.

ومنذ تأسيسها في عام 2021 تقوم هذه اللجنة بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظم التحويلات المصرفية، إذ أنها تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة سويفت عالمياً في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة.

كذلك، قام اتحاد مصارف الإمارات في عام 2022، بتأسيس المركز التدريبي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمستخدمي سويفت "والقائم تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات"، ويقوم هذا المركز بتنظيم دورات تدريبية تهدف إلى "اعتماد" مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات والذين يأتون بدورهم من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات.