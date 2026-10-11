دبي لكرة السلة يفوز على كلوج نابوكا في الدوري الأدرياتيكي

بوخارست في 11 أكتوبر/ وام/ حقق فريق دبي لكرة السلة، فوزه الثاني على التوالي في دوري رابطة الأدرياتيكي لكرة السلة «ABA League»، لموسم 2026-2027، بتغلبه على مضيفه يو بي تي كلوج نابوكا الروماني بنتيجة 92-85، في المباراة التي أقيمت، اليوم، على صالة "بي تي ارينا" في رومانيا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ورفع دبي لكرة السلة رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين متتاليين، فيما تلقى كلوج نابوكا خسارته الأولى مقابل فوز واحد.

وأشاد الإسباني تشافي باسكوال، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة، بأداء لاعبيه والروح القتالية التي أظهروها خلال المباراة، مؤكداً أن المواجهة لم تكن سهلة، وأن حسمها تطلب الصلابة الذهنية والقدرة على التعامل مع اللحظات الصعبة، إلى جانب تحسين الفاعلية الهجومية خلال الشوط الثاني.

وعلى صعيد الأداء الفردي، اختير فيليب بيتروشيف لاعب دبي لكرة السلة كأفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل 7 نقاط، واستحوذ على 6 كرات مرتدة، وقدم 3 تمريرات حاسمة، محققاً معدل تقييم بلغ 19 نقطة.