المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي ينطلق بجامعة دبي نوفمبر المقبل

دبي في 11 أكتوبر /وام/ أعلنت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف /AIJRF/ بالتعاون مع جامعة دبي، عن إطلاق النسخة السادسة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي /AIJWF 2026/ يومي 25 و26 نوفمبر 2026 في جامعة دبي، بعنوان :" الذكاء الاصطناعي الوكيل وتدفق المحتوى الرقمي: دعم الاقتصاد الرقمي العالمي وحوكمة المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي.

وتنطلق النسخة السادسة تحت شعار:" ست سنوات من التأثير: بناء المنظومة العالمية للذكاء الاصطناعي الوكيل وصناعة المحتوى".

وقال سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف /AIJRF/، إن انعقاد المنتدى في نسخته السادسة يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم توسعًا غير مسبوق في دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في مختلف القطاعات.

وأضاف "أننا أمام مرحلة جديدة بإعادة بناء نماذج الأعمال والخدمات والاقتصاد الرقمي حول منظومات ذكية أكثر استقلالية. وهذا النمو السريع يجعل الحاجة إلى الحوكمة والمعايير المهنية والأخلاقية أكثر إلحاحًا لأن الابتكار الحقيقي يجب أن يجمع بين القدرة التقنية والثقة والمسؤولية".

وأكد أن دولة الإمارات تواصل تعزيز بنيتها التحتية واستثماراتها في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الوكيل، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي تستهدف مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال عشر سنوات.

وأضاف: "تعكس الاستثمارات والشراكات العالمية التي تستقطبها الإمارات حجم الثقة في بيئتها الرقمية. ومن الأمثلة على ذلك إعلان مايكروسوفت عن استثمارات إجمالية مخطط لها بقيمة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات بين 2023 و2029، تشمل تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاستثمارات المرتبطة بالمنظومة التقنية. هذه الأرقام تؤكد أن الإمارات تتحرك من مرحلة تبني التكنولوجيا إلى بناء اقتصاد متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي والابتكار".

وشدد البستكي على أن الجامعات ستلعب دورًا أساسيًا في هذه المرحلة من خلال إعداد الكفاءات البشرية القادرة على تصميم الأنظمة الذكية وإدارتها وحوكمتها وليس فقط استخدامها.

وقال سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف /AIJRF/ ورئيس المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورته السادسة، إن الذكاء الاصطناعي الوكيل أصبح يمثل تحولًا هيكليًا في صناعة المحتوى والاقتصاد الرقمي وليس مجرد تطور تقني محدود.

وأوضح أن يدرك المتابع للنمو المتسارع لما يمكن أن نصفه بالثورة الثالثة في الذكاء الاصطناعي – Agentic AI Revolution – وهي التطور الكبير في نمو الذكاء الاصطناعي الوكيل حيث أننا أمام تحول واسع في طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي. المرحلة الأولى تمحورت حول التحليل والتنبؤ والثانية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وصناعة المحتوى أما المرحلة الثالثة فتتمثل في أنظمة قادرة على التخطيط والتنفيذ والتنسيق واتخاذ إجراءات بصورة متزايدة الاستقلالية.

وأضاف أن صناعة وكلاء الذكاء الاصطناعي انتقلت سريعًا من مرحلة التجريب إلى بناء بنية تحتية مؤسسية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي الوكيل وصل إلى 7.84 مليار دولار في 2025 مع توقع بلوغه 52.62 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 46.3 بالمئة بينما يُتوقع أن يسجل قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي معدل نمو سنوي مركب يبلغ 62.7 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وأكد أن هذه الأرقام تعني أن الذكاء الاصطناعي الوكيل ينتقل إلى قلب البنية التشغيلية للمؤسسات. نحن نتحدث عن وكلاء متخصصين في الإعلام والتعليم والقانون والصحة والبنوك والتسويق والخدمات الحكومية والبحث العلمي وعن تحول التطبيقات التقليدية نفسها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل بحيث لا تنتظر فقط أمر المستخدم وإنما تخطط وتنفذ وتتفاعل مع نظم أخرى وتستكمل تدفقات عمل كاملة.

وأضاف عبد الظاهر:" أن صناعة المحتوى ستكون واحدة من أكثر القطاعات تأثرًا بهذا التحول. نحن ننتقل تدريجيًا من نموذج يقود فيه الإنسان كل خطوة في عملية الإنتاج إلى بيئات يمكن فيها للوكلاء إدارة البحث والتحليل والتحرير والفيديو والنشر والتوزيع والتحقق وقياس الأداء مع درجات مختلفة من الإشراف البشري. وهذا يفتح الباب أمام ما يمكن وصفه بالإنتاج شبه الذاتي وفي بعض العمليات المحددة الإنتاج دون تدخل بشري مباشر".

ويجمع المنتدى نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء والقيادات الإعلامية والتنفيذية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى والاقتصاد الرقمي لمناقشة التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI في المؤسسات الإعلامية والأعمال والأسواق والجامعات والخدمات الحكومية والمنصات الرقمية.

ويركز AIJWF 2026 على الانتقال من مرحلة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفها أدوات مساعدة إلى مرحلة جديدة تقوم فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي AI Agents بالتخطيط والاستدلال وإدارة تدفقات العمل والتنسيق بين الأنظمة المختلفة وتنفيذ سلسلة من المهام بدرجات متفاوتة من الاستقلالية والإشراف البشري.

وتسعى النسخة السادسة من AIJWF إلى بناء مساحة للحوار بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والحكومية والتكنولوجية حول كيفية تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار وتعظيم الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي والمحافظة في الوقت نفسه على القيم الإنسانية والثقة والمسؤولية.

يُعد المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي /AIJWF/، أول منصة عالمية ومؤتمر سنوي منذ العام 2020، الذي يجمع نخبة من الأكاديميين والإعلاميين ومنتجي أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية؛ لاستشراف تقنيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة وتأثيرهما على مستقبل الإنسان وصناعة الإعلام ومدن المستقبل.

انطلقت النسخة الأولى من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في مارس 2021 برئاسة البروفيسور فاروق الباز عالم الفضاء المصري الأمريكي والجيولوجي وبمشاركة أكثر من 50 جامعة ومركز أبحاث وأكثر من 200 باحث وصحفي من 20 دولة.

والمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي /AIJWF/ تابع لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف /AIJRF/ المنصة العالمية الرائدة في صناعة الإعلام والإنسان بمقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبفريقٍ عالمي موزع في عدة دول منها: الولايات المتحدة بريطانيا كندا نيوزلاندا روسيا الهند مصر السعودية الأردن لبنان والجزائر.

ويشرف المنتدى على إصدار المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي العالمي /GAIJI/ والذي تم تصميمه لقياس وتتبع وتصور أداء الشركات الإعلامية في استخدام تقنيات صحافة الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى ونشره والترويج له. يٌصدر المنتدى سنويا جوائر مختلفة تستهدف لتحفيز صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي وتعزيز دور تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في صناعة المحتوى العربي.