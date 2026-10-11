الشارقة للثروة السمكية تناقش مستجدات قطاع الصيد

الشارقة في 11 أكتوبر/ وام/ ناقشت هيئة الشارقة للثروة السمكية، خلال اجتماعها الدوري الثامن مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في إمارة الشارقة، برئاسة سعادة علي أحمد أبوغازيين رئيس الهيئة أبرز المستجدات والتحديات المرتبطة بقطاع الصيد، بما في ذلك تنظيم الصيد والصيد الترفيهي وإجراءات تعويض الصيادين ومشاريع تنمية الثروة السمكية إلى جانب منجزات الجمعيات التعاونية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للصيادين.

وأكد سعادة علي أحمد أبوغازيين أهمية الاجتماعات الدورية في تعزيز التواصل المباشر مع الجمعيات ومتابعة احتياجات الصيادين، مشيرا إلى حرصهم في الهيئة على ترسيخ الشراكة مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك ومتابعة التحديات التي تواجه قطاع الصيد والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتعزيز استدامة المهنة والمحافظة على الثروة السمكية.

كما أشار إلى أهمية متابعة مخرجات الاجتماعات السابقة والعمل على تحويل التوصيات والمقترحات إلى خطوات عملية بما يعزز كفاءة العمل والتكامل بين الهيئة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.

وشارك في الإجتماع عبدالله علي المحمود مدير الهيئة وعدد من مسؤولي الهيئة ورؤساء وممثلي الجمعيات .