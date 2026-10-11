نادي العين يصل إلى البصرة استعداداً للجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة

البصرة في 11 أكتوبر/ وام/ وصل نادي العين لكرة القدم، إلى مدينة البصرة العراقية، على متن طائرة خاصة، استعداداً لخوض مباراة الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2026–2027، المقررة غداً الاثنين على استاد البصرة الدولي «ملعب جذع النخلة» ضد فريق القوة الجوية العراقي .

وكان الدكتور عقيل الفوجي، ممثل محافظ البصرة وعضو مجلس المحافظة في مقدمة مستقبلي البعثة لدى وصولها إلى مطار البصرة الدولي وسط أجواء ترحيبية عكست عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق.

وشارك أطفال من البنين والبنات في مراسم الاستقبال، حاملين علمي الإمارات والعراق .