مهرجان الذيد للتمور يحتفي بابتكارات الأسر المنتجة

الشارقة في11 أكتوبر/ وام/ يشهد مهرجان الذيد للتمور 2026، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، إقبالاً لافتاً من الزوار والمهتمين بالمنتجات المحلية .

وتتنوع المعروضات بين أصناف التمور المحلية بما فيها الأصناف النادرة ودبس التمر والخلطات الغذائية وصولاً إلى الحلويات المنزلية .

واستعرض سعيد خلفان المزروعي المشارك من مزرعة وادي الحلو مجموعة متنوعة من أصناف التمور ومشتقاتها إلى جانب محاصيل زراعية تشمل القمح والذرة والشعير .

وأوضح علاء عزت صاحب مجموعة «الروح التراثية»، أن مشاركة المجموعة في المهرجان تتضمن عرض العديد من أصناف التمور الإماراتية أبرزها أبو معان والخلاص وأم الدهن إلى جانب أصناف من التمور النادرة ودبس التمر الإماراتي، مضيفاً إن المجموعة متخصصة أيضاً في إنتاج العسل الإماراتي المحلي .

وفي جانب مشاركات الأسرة المنتجة تقدم سارة بنت محمد صاحبة مشروع «مخبز أثر» من مدينة خورفكان منتج «رنقينة تشيز كيك» الذي يستلهم حلوى الرنقينة الإماراتية التراثية وتقدمها بأسلوب عصري، موضحة أن مشروعها المنزلي انطلق قبل ست سنوات ويعتمد على تطوير منتجات مستوحاة من التمور مع المحافظة على المكونات الأساسية للرنقينة، مضيفة أن المشروع يعمل على الجمع بين المذاق التراثي وطرق التقديم المبتكرة بما يلائم أذواق مختلف الفئات العمرية مع الحرص على تقديم منتجات جديدة خلال المشاركات في المهرجانات إلى جانب المنتج الأساسي للمشروع.

فيما قدمت آمنة هاشم الشامسي مجموعة من المنتجات الغذائية المنزلية المصنوعة من التمور أبرزها دبس التمر والكيك المنزلي إلى جانب منتجات تقليدية تشمل السمن العربي والبهارات العربية والقهوة العربية والليمون وتبرز مشاركتها تنوع المنتجات التي تقدمها الأسر المنتجة واستخدام التمور في إعداد الحلويات والأغذية المنزلية إلى جانب مجموعة من المنتجات المرتبطة بالمطبخ الإماراتي.