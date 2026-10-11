قمة "رايز 2026" تجمع أكثر من 250 من قادة الاستثمار العالمي في دبي

دبي في 11 أكتوبر/ وام/ تستضيف دبي، يوم 14 أكتوبر الجاري، النسخة الأولى من قمة "رايز 2026" (RISE Summit 2026)، بمشاركة أكثر من 250 من كبار المستثمرين المؤسسيين وممثلي صناديق الثروة السيادية والقادة الحكوميين والمطورين العقاريين، لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية والسياحة والضيافة والتكنولوجيا.

وتعقد القمة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من الشخصيات الاقتصادية الدولية، في مقدمتهم خوسيه مانويل باروسو، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية ورئيس المستشارين الدوليين في “غولدمان ساكس”، ولودوفيك سوبران، الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة “أليانز”.

وتناقش القمة، التي تستمر يوما واحدا، التحولات في خريطة الاستثمار العالمية وتأثير التغيرات الجيوسياسية وأسعار الفائدة والتضخم في توجهات رؤوس الأموال طويلة الأجل، إلى جانب دور المدن والبنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي القمة في ظل استمرار النمو الاقتصادي في دبي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 54.5 نقطة خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أعلى قراءة له منذ بداية العام، فيما بلغت قيمة المبيعات العقارية في الإمارة 379 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.

كما تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية 53.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وفقا لتقديرات “جلوبال إس دبليو إف”.

ويفتتح القمة سعادة عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فيما يستعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، فرص تحويل المرونة الاقتصادية إلى شراكات استثمارية جديدة ونمو مستدام.

ويتناول معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، النموذج الاقتصادي للإمارة وأجندة دبي الاقتصادية “D33”، ودورهما في تعزيز تنافسية دبي واستقطاب الاستثمارات العالمية.

ويشارك سعادة محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، في جلسة تتناول استراتيجيات الاستثمار والتطوير العقاري طويل الأجل، فيما يستعرض خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، المخططات الرئيسية التي تدعم المرحلة المقبلة من النمو العمراني في دبي.

وتشهد القمة جلسات حول دور البنية التحتية والتنقل في رسم ملامح التوسع الحضري، بمشاركة منى العصيمي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى جانب جلسة يقدمها المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، حول تنظيم السوق والشفافية وحماية المستثمرين.

كما يناقش طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، تطور شركات التطوير العقاري وتحولها إلى منصات استثمارية متكاملة، فيما يستعرض توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا، وفرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، دور الضيافة والترفيه في تعزيز القيمة الاقتصادية للمدن والوجهات السياحية.

ويتناول ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة “ميرال دستينيشنز”، التحولات الاقتصادية في قطاع الوجهات الترفيهية ودور التجارب السياحية المتكاملة في استقطاب الزوار وتعزيز العوائد طويلة الأجل.

ويتضمن برنامج القمة جلسات متخصصة حول تمويل مشروعات البنية التحتية، والاستثمارات العابرة للحدود، ومتطلبات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والأراضي والقدرات التشغيلية، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات استثمارية ومالية عالمية.

وتحظى القمة بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتهما شريكين حكوميين استراتيجيين، إلى جانب عدد من المؤسسات المهنية والمعرفية، من بينها المعهد الملكي للمساحين القانونيين، والاتحاد الدولي للعقارات - فرع الإمارات، و”فاليوسترات”، والمعهد الأمريكي للمعماريين - فرع الشرق الأوسط، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء.

وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والمطورين العقاريين، واستكشاف مجالات التعاون والشراكات الاستثمارية التي تسهم في رسم ملامح الاقتصادات والمدن المستقبلية.