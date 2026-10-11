خفض السرعة على طريق الفجيرة – خورفكان إلى 100 كم/ ساعة اعتباراً من الثلاثاء

الفجيرة في 11 أكتوبر/وام/ أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن خفض حدود السرعة المسموح بها على طريق الفجيرة – خورفكان من 120 كيلومتراً في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة، اعتباراً من يوم بعد غد (الثلاثاء) وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية ورفع مستويات الأمان على الطرق.

يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الجهات المختصة لتعزيز منظومة السلامة المرورية، والحد من المخاطر المرتبطة بالسرعات العالية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة مرورية أكثر أمناً لجميع مستخدمي الطريق.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أهمية التزام السائقين بالسرعة المحددة، والتقيد باللوحات المرورية والإرشادات التنظيمية على امتداد الطريق، مشددةً على أن الالتزام بقواعد السير والمرورمسؤولية مشتركة تسهم في الوقاية من الحوادث وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.