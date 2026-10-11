"كابوس" و"زيوريخ" بطلا سباق الشندغة للقوارب الشراعية 22 قدماً

دبي في 11 أكتوبر/وام/ توج القارب «كابوس 87»، بقيادة النوخذة والمالك عثمان عبدالكريم الحمادي، بلقب فئة الناشئين، فيما أحرز القارب «زيوريخ 120»، لمالكه خليفة محير سعيد المزروعي، بقيادة النوخذة سعيد أحمد حمد الغشيش المري، لقب فئة الشباب، ضمن سباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، الجولة الأولى، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، في انطلاق منافسات الموسم الرياضي البحري المحلي 2026-2027.

شهد السباق، الذي شارك فيه 38 قارباً، منافسات قوية بين النواخذة والبحارة الصاعدين في فئتي الناشئين والشباب، في إطار جهود النادي لتعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية، وترسيخ الموروث البحري الإماراتي لدى الأجيال الجديدة، وتأهيل المواهب الصاعدة لمواصلة مسيرة الآباء والأجداد.

وفي فئة الناشئين، حل القارب «الظفرة 77»، لمالكه مروان عبدالله المرزوقي، بقيادة النوخذة سيف إبراهيم الزعابي، في المركز الثاني، فيما جاء القارب «سراب 67»، لمالكه محمد سلطان المرزوقي، وبقيادة النوخذة ثاني محمد سلطان المرزوقي، في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، حصل القارب «الذيب 40»، لمالكه محمد إبراهيم المرزوقي، وبقيادة النوخذة سعيد سلطان الظاهري، على المركز الثاني، بينما حل القارب «مربان 104»، لمالكه طارق عبدالله الحوسني، وبقيادة النوخذة شاهين طارق الحوسني، ثالثاً.

وأكد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن انطلاقة الموسم بالمشاركة الكبيرة والتنافس القوي يعكسان المكانة التي تحظى بها سباقات القوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، ودورها في استقطاب الناشئين والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضات البحرية التراثية.

وقال إن الجولة الأولى شهدت منافسة قوية بين النواخذة والبحارة في الفئتين، رغم صعوبة الأجواء وشدة الرياح، مؤكداً أهمية هذه السباقات في اكتشاف المواهب البحرية الصاعدة وتأهيلها.

وأضاف أن النادي يولي اهتماماً بمشاركة الأجيال الجديدة، انطلاقاً من مسؤوليته في المحافظة على الموروث البحري الإماراتي ونقله إلى الأجيال المقبلة.