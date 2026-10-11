اتحاد الكرة يعلن مواعيد وجدول مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة

أبوظبي في 11أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم مواعيد وجدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2026-2027.

كان اتحاد الكرة قد أجرى مراسم القرعة أمس في منارة السعديات بأبوظبي لتنطلق منافسات دور الـ16 يوم 22 أكتوبر الجاري ويلتقي فيها الوصل مع كلباء في استاد زعبيل الساعة 5 مساء، وفي التوقيت نفسه يلتقي الجزيرة مع عجمان في استاد محمد بن زايد، في حين يلتقي شباب الأهلي مع العين في استاد راشد الساعة 8 مساء.

وتستأنف مباريات هذا الدور يوم الجمعة 23 أكتوبر، إذ يلتقي الفجيرة مع الوحدة في استاد الفجيرة الساعة 4:55 مساء، والنصر مع بني ياس الساعة 8 مساء في استاد آل مكتوم.

وفي يوم السبت 24 أكتوبر، يلتقي خورفكان مع الظفرة الساعة 4:55 مساء في استاد صقر بن محمد القاسمي، ويلتقي الشارقة مع العروبة الساعة 5 مساء في استاد الشارقة، وتختتم مباريات هذا الدور بلقاء حتا مع يونايتد الساعة 8 مساء في استاد حمدان بن راشد.. على أن تقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.