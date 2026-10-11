غدا .. انطلاق الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة العين وشباب الأهلي والوصل

أبوظبي في 11 أكتوبر/وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم لمنطقة الغرب، بمشاركة ممثلي الكرة الإماراتية العين، وشباب الأهلي، والوصل، الذين يتطلعون إلى تعزيز حضورهم في المنافسة وحصد نتائج إيجابية.

ويتصدر العين ترتيب فرق منطقة الغرب برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، متقدماً بفارق الأهداف على الاستقلال الإيراني، والقادسية السعودي، والهلال السعودي، وشباب الأهلي، ونيفتشي الأوزبكي، فيما يمتلك كل من الاتحاد السعودي، والشمال القطري، وباختاكور الأوزبكي، والأهلي السعودي نقطة واحدة، بينما لا تزال أندية الوصل، والغرافة القطري، والقوة الجوية العراقي، وتراكتور الإيراني، والسد القطري، والنصر السعودي بلا رصيد.

ويحل العين غداً، عند الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات، ضيفاً على القوة الجوية العراقي على استاد البصرة، سعياً إلى مواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه في الجولة الأولى على النصر السعودي بأربعة أهداف دون رد.

وفي مواجهة أخرى تقام غداً، يستضيف الوصل نظيره الأهلي السعودي على استاد زعبيل، باحثاً عن تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام القادسية السعودي، ومستفيداً من معنوياته المرتفعة بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي يتصدر ترتيبها بالعلامة الكاملة.

وتُختتم مشاركة الأندية الإماراتية في هذه الجولة يوم الثلاثاء، عندما يحل شباب الأهلي ضيفاً على الاتحاد السعودي في جدة عند الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات، أملاً في مواصلة بدايته الناجحة، بعد فوزه في الجولة الأولى على تراكتور الإيراني.

وتشهد بقية مباريات منطقة الغرب غداً لقاءات باختاكور الأوزبكي مع القادسية السعودي في طشقند، وتراكتور الإيراني مع الشمال القطري في مسقط، والغرافة القطري مع الاستقلال الإيراني في الريان، والنصر السعودي مع نيفتشي الأوزبكي في الرياض، فيما يلتقي الثلاثاء السد القطري مع الهلال السعودي في الدوحة.