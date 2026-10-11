فيرستابين يحلق بلقب جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا - 1

سنغافورة في 11 أكتوبر /وام/ أحرز الهولندي ماكس فيرستابين، سائق فريق «ريد بول»، لقب سباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1 لموسم 2026، التي أقيمت اليوم على حلبة مارينا باي ستريت في سنغافورة، محققاً أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالسباق.

وسجل فيرستابين زمناً قدره ساعة و42 دقيقة و0.785 ثانية، متقدماً على شارل لوكلير، سائق «فيراري» من موناكو، الذي حل ثانياً بفارق 7.335 ثانية، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي، سائق «مرسيدس»، في المركز الثالث بفارق 24.573 ثانية عن الفائز.

وحل البريطاني لاندو نوريس، سائق «ماكلارين»، في المركز الرابع، تلاه زميله الأسترالي أوسكار بياستري خامساً، ثم البريطاني لويس هاملتون، سائق «فيراري»، في المركز السادس، فيما جاء النيوزيلندي ليام لوسون، سائق فريق «آر بي»، سابعاً، والألماني نيكو هولكنبرغ، سائق «ساوبر»، ثامناً، والبريطاني جورج راسل، سائق «مرسيدس»، تاسعاً، بينما أكمل الفرنسي إسحاق حجار، سائق فريق «ريد بول»، قائمة العشرة الأوائل بحلوله عاشراً.

وتتواصل منافسات بطولة العالم للفورمولا-1 قبل إسدال الستار على الموسم بإقامة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لأبوظبي للفورمولا-1 على حلبة مرسى ياس، الجولة الختامية للبطولة، التي تشهد تتويج بطل العالم لموسم 2026.

كما عزز الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي موقعه في صدارة الترتيب العام للسائقين باحتلاله المركز الثالث، ليقترب من حسم لقب البطولة مع دخول المنافسات مراحلها الأخيرة.