"مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" يستضيف نخبة من صناع الأعمال العالمية

الشارقة في 11 أكتوبر/وام/ يستضيف "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة" بدورته الرابعة القائمين على الأعمال الإبداعية "شركة المرعبين المحدودة" و"حكاية لعبة" و "البحث عن نيمو" و"أبطال خارقون " وهم أندرو غوردون ودوغ سويتلاند وشوزو جون شيوتا ولورين ماري كيم إلى جانب عد د من المتحدثين الدوليين الذين أسهموا في إنتاج عددٍ من الأعمال العالمية الخالدة.

وعلى مدار أربعة أيام من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري يطرح المتحدثون بالمؤتمر الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في "الجادة" بالشارقة خبراتهم الواسعة في الإخراج وقيادة الاستوديوهات وتحريك الشخصيات وبرمجة محتوى الأطفال والتقنيات الإبداعية الناشئة عبر جلسات وورش متخصصة تركز على صناعة الأعمال التي تصل إلى جمهور عالمي وبناء بيئات الإنتاج وتطوير المسارات المهنية وقراءة ما تبحث عنه شركات البث والمنصات في المحتوى الجديد.

ويحمل أندرو غوردون رئيس قسم السرد القصصي في "آي تيل" إلى المؤتمر خبرة تمتد لأكثر من عقدين شارك خلالها في عدد من أشهر أفلام الرسوم المتحركة من بينها "شركة المرعبين المحدودة" و"حياة حشرة" و"خلطبيطة بالصلصة" و غيرها من الأعمال ويقدم في 25 أكتوبر ورشة تستكشف حضور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في مراحل صناعة الرسوم المتحركة من توليد الأفكار والتطوير البصري إلى السرد وابتكار الشخصيات وسير عمل الإنتاج.

أما المخرج ومحرك الرسوم المتحركة الأمريكي دوغ سويتلاند فيأتي إلى الشارقة بخبرة ارتبطت منذ بدايات "بيكسار" بصناعة الحركة والأداء على الشاشة إذ شارك في "حكاية لعبة" و"شركة المرعبين المحدودة" و"البحث عن نيمو" و"أبطال خارقون" وحصل خلال مسيرته على جائزتي "آني" متتاليتين عن أعماله في التحريك قبل أن يخوض تجربته الإخراجية الأولى مع الفيلم القصير "بريستو" الذي نال ترشيحات لجوائز الأوسكار و"آني". ويشارك سويتلاند في 22 أكتوبر في جلسة تتناول النسخة الأصلية والدبلجة العربية من خلال "حكاية لعبة" على أن يقدم في 24 أكتوبر ورشة تتناول السرد البصري وأداء الشخصيات والتوقيت الكوميدي وبناء المشهد والتحريك.

ويعود غوردون وسويتلاند معا في جلسة مشتركة يوم 25 أكتوبر يستعيدان خلالها السنوات الأولى لـ"بيكسار" وما شكّل ثقافتها الإبداعية والإنتاجية وتجربتها في صناعة عدد من أشهر أعمال الرسوم المتحركة عالمياً.

ويشارك شوزو جون شيوتا الرئيس التنفيذي لشركة "بوليغون بيكتشرز" بخبرته التي تمتد عقودا في إدارة وتطوير أحد أبرز استوديوهات الرسوم المتحركة الرقمية في اليابان في المؤتمر بجلستين الأولى يستعرض خلالها تجربة "بوليغون بيكتشرز" ويتناول كيفية بناء شركة إبداعية قادرة على الاستمرار وإدارة سير العمل داخل الاستوديو ودور القيادة في الموازنة بين الطموح الفني ومتطلبات العمل التجاري والثانية يلقي فيها دروساً عملية حول بناء مسيرة مهنية مستدامة في الصناعات الإبداعية.

وتقدم (لورين ماري كيم) مؤدّية مشاهد خطرة وممثلة تمتد خبرتها عبر السينما والتلفزيون وألعاب الفيديو جلسة بعنوان فن المبارزة بالسيوف الضوئية .

يجمع "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع ضمن برنامج من الجلسات الحوارية إلى جانب عروض الأفلام والعروض الحية ليتيح منصة تجمع قادة الصناعة وأصحاب الخبرات والمواهب الصاعدة والطلبة وعشاق الرسوم المتحركة وتعزز التعاون وتبادل المعرفة بين الأسواق والتخصصات الإبداعية المختلفة.