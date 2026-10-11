منتدى الشارقة للاستثمار يستضيف سلسلة ورش تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"

الشارقة في 11 أكتوبر /وام/ يستضيف منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التاسعة سلسلة من ورش العمل المتخصصة تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، وذلك ضمن برنامجه الذي يضم أكثر من 140 فعالية لتسليط الضوء على دور الكفاءات والخبرات المؤسسية في تعزيز تنافسية الأعمال وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قادرة على النمو والتوسع من الشارقة إلى الأسواق العالمية.

ويجتمع في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، على مدى يومي المنتدى 14 و15 أكتوبر الجاري، رواد أعمال وخبراء ومتخصصون من القطاعات المختلفة لتبادل الخبرات والرؤى حول توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتسهيل الالتزام بالمتطلبات الضريبية وتطوير المدن الذكية إلى جانب دور التحكيم التجاري في تعزيز ثقة المستثمرين وتمكين المرأة في مجالات القيادة وريادة الأعمال والفرص الريادية أمام الشباب وأساليب اتخاذ القرار في بيئة أعمال متغيرة.

ويشهد اليوم الأول ورشة بعنوان "كسر الحواجز: نساء يصنعن المستقبل" تجمع أربع تجارب في الهندسة والقيادة وريادة الأعمال والارتقاء بالمرأة بمشاركة أمل المنهالي، المؤسسة والمدير التنفيذية لشركة "UAI" للقدرات، وشمة بن لاحج، مستشار ريادة أعمال ومؤسس سحاب لتأجير بيوت العطلات، والدكتورة سعاد الشامسي، مستشارة طيران، ونورة محمد آل علي، رئيس البرامج في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وتناقش الورشة ما تحتاجه النساء للانتقال بأفكارهن وطموحاتهن إلى أثر ملموس من تجاوز التحديات وبناء الثقة والمصداقية المهنية إلى الوصول إلى شبكات العلاقات والدعم المناسبة وإدارة المراحل المختلفة للنمو المهني وتطوير الأعمال وتستعرض المشاركات تجاربهن في اتخاذ الخطوات الحاسمة في مساراتهن وما يمكن أن تقدمه هذه الخبرات للنساء الساعيات إلى قيادة الابتكار وتأسيس مشروعاتهن وتوسيعها.

ويقدم علي المطوع، مدير قطاع أول العمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" في اليوم الأول ورشة بعنوان "بناء مرونة سلاسل الإمداد: دور الذكاء الاصطناعي والقدرات المؤسسية"، تبحث سبل تعامل المؤسسات مع الاضطرابات في ظل تزايد عدم اليقين الجيوسياسي.

وتستند الورشة إلى أبحاث أُجريت في دول مجلس التعاون الخليجي لتسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وممارسات الاقتصاد الدائري والقدرات المؤسسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقدم لقادة الأعمال وصنّاع القرار رؤى عملية تساعدهم على الاستجابة للتغيرات وضمان استمرارية الأعمال.

وفي سياق توظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل الامتثال للمتطلبات الضريبية والتنظيمية يقدم مجلس الأعمال المكسيكي ورشة بعنوان "الاستثمار في الإمارات: كيف يبسّط الذكاء الاصطناعي الضرائب والامتثال".

وتتضمن الورشة عرضاً تطبيقياً حول الفرق بين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي العامة والأدوات المصممة خصيصاً لفهم وتطبيق التشريعات الضريبية الإماراتية وكيف يمكن لهذه التقنيات مساعدة الشركات على الالتزام بالقوانين السارية بما يشمل ضريبة الشركات والتحقق من بيانات الموردين وتقدم إرشادات عملية لتحديد الالتزامات الضريبية وتنظيم بيانات الموردين والفواتير مع التأكيد على أهمية مراجعة المختصين لضمان دقة النتائج.

وينظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" خلال اليوم الأول ورشة بعنوان "تحكيم: تمكين الاستثمار وإعداد محكّمي المستقبل" تتناول دور تنمية الكفاءات في التحكيم وتوفير آليات موثوقة لتسوية المنازعات، في تعزيز الثقة بين أطراف النشاط التجاري والحفاظ على استمرارية علاقاتهم وشراكاتهم.

وتقدم مجموعة المروان على مدار يومي المنتدى ورشة بعنوان "مدن ذكية – اقتصادات مرنة"، تستعرض خلالها دور الذكاء الاصطناعي والابتكار المعماري والروبوتات في رسم ملامح مدن المستقبل وتطوير القطاع العقاري، من خلال محورين هما "تصميم المستقبل برؤية استباقية" و"من التصوّر إلى إعادة الابتكار".

وتقدم مجموعة ألِف ضمن ورشة بعنوان "معاينة حصرية لوجهة مجموعة ألِف المرتقبة" لمحة أولى عن وجهتها الجديدة "سيف ريزيدنسز" في منطقة الخان في الشارقة قبل إطلاقها الرسمي تستعرض فيها مفهوم الوجهة وموقعها وأبرز مميزاتها بما يتيح للمشاركين التعرف إليها قبل طرح تفاصيلها للجمهور.

وينظم مجلس شروق للشباب، في اليوم الثاني من المنتدى، ورشة بعنوان "سيكولوجية اتخاذ القرارات الناجحة في الأعمال والحياة" تتناول العوامل النفسية التي تؤثر في قرارات القادة والمستثمرين ورواد الأعمال ودور التحيزات الذهنية والحدس والوضوح الذهني في تشكيل أحكامهم وخياراتهم.

وتفتح الورشة نقاشاً حول كيفية فهم أثر السلوك الإنساني في اتخاذ القرار وتنمية القدرة على التعامل مع مواقف تتداخل فيها الفرص والمخاطر وتتسارع فيها المتغيرات بما يساعد الشباب على بناء مساراتهم المهنية والريادية ويساند قدرة الأفراد والمؤسسات على التكيف مع تحولات المشهد الاقتصادي.

وتستضيف دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية خلال اليوم الثاني ورشة بعنوان "مشهد الأعمال المتطور في الشارقة: فرص للشباب" تتناول الخيارات التي يفتحها نمو النشاط الاقتصادي أمام الأجيال الجديدة لبناء مساراتها المهنية والريادية.

وينظم "استثمر في الشارقة" الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار" بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 60 دولة.