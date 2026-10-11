مجلس نسائي برأس الخيمة يسلط الضوء على مسؤولية المرأة في بناء الأجيال

رأس الخيمة في 11 اكتوبر/وام/ ناقش مجلس نسائي برأس الخيمة بعنوان "المرأة الإماراتية وصناعة جيل مسؤول" الدور المحوري للمرأة في بناء أسرة متماسكة وإعداد أجيال واعية بمسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن.

وسلط المجلس - الذي قدّمته الدكتورة مليحة محمود المازمي، مستشارة تطوير إداري وخبيرة تدريب ونظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، في إطار برامجها المواكبة لـ"عام الأسرة" - الضوء على مسؤولية المرأة في غرس القيم وتعزيز الهوية الوطنية وتنمية روح الانتماء لدى الأبناء، وأهمية دورها في بناء شخصيات قادرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات، إلى جانب استلهام التجارب والنماذج النسائية القيادية التي تعكس مسيرة التمكين والريادة في دولة الإمارات.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية أن المجلس يأتي انسجاماً مع مستهدفات "عام الأسرة" الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم المجتمعية.