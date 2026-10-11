مزاد مربط دبي للخيول العربية يحقق مبيعات قياسية

دبي في 11 أكتوبر /وام/ حقق مزاد مربط دبي للخيول العربية، الذي أُقيم بالقاعة المغطاة بالمربط، مبيعات قياسية بلغت 17 مليوناً و361 ألف درهم، بمشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة من الإمارات ودول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا.

وأوضح المربط، في بيان اليوم، أن المزاد، الذي أدارته ميدانياً شركة الإمارات للمزادات وإلكترونياً منصة "كحيلة"، شمل 55 خيلاً من إنتاج مربط دبي، إلى جانب شبوتين للفحل "إف إيه إل رشيم" وابنه "دي سراج".

وتصدرت المهرة "دي عشرة" قائمة المبيعات بقيمة 2.8 مليون درهم، تلتها الفرس "دي حنين" بقيمة 2.3 مليون درهم، فيما سجلت كل من المهرتين "دي إتاوة" و"دي تحية" 2.2 مليون درهم.

وأكد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، أن النتائج تعكس المكانة المتميزة لإنتاج المربط، ودوره في دعم وتطوير المرابط الأخرى.

من جانبه، أكد عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي للمربط، أن الإقبال الخليجي الواسع على المزاد يجسد الثقة بإنتاج مربط دبي وريادته في البطولات وتطوير سلالات الخيل العربية الأصيلة.

بدوره، وصف سعود الرحماني، المدير التنفيذي لشركة الإمارات لمزادات الخيل، المزاد الذي أقيم أمس بأنه "مزاد الملايين"، مشيداً بحصيلته القياسية على المستويين الوطني والخليجي.