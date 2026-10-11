رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تواصل تعزيز حضورها العالمي ببطولتي بنما وآسيا الوسطى

أبوظبي في 11 أكتوبر /وام/ تواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تعزيز حضورها العالمي عبر تنظيم بطولتين دوليتين متتاليتين ضمن أجندة جولة رابطة أبوظبي العالمية (AJP Tour).

إذ تنطلق غداً منافسات بطولة بنما الوطنية للجوجيتسو 2026، فيما تستضيف العاصمة القيرغيزية بيشكيك بعد غد بطولة آسيا الوسطى الإقليمية للجوجيتسو 2026، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

تجسد البطولتان استراتيجية الرابطة الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة الجوجيتسو في مختلف القارات، وإتاحة فرص التنافس أمام الرياضيين في جميع المستويات، بدءاً من فئات البراعم والأشبال والناشئين، مروراً بالهواة والمحترفين، وصولاً إلى فئات الأساتذة، بما يسهم في تطوير المواهب وصقلها ضمن منظومة تنافسية موحدة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وتقام بطولة بنما الوطنية للجوجيتسو 2026 غداً بمنافسات البدلة (GI) ومن دون بدلة (NO-GI)، وهي مفتوحة أمام جميع الجنسيات والأحزمة والفئات العمرية، وتمنح صاحب المركز الأول 1000 نقطة في التصنيف العالمي السنوي للرابطة، ما يجعلها من البطولات الوطنية ذات القيمة التصنيفية المرتفعة، ويعزز أهميتها في سباق التأهل وتحسين المراكز العالمية للاعبين.

وتشهد البطولة منافسة على جائزة أفضل أكاديمية بقيمة 1000 دولار أمريكي، إلى جانب مشاركة مختلف الفئات من الأطفال والناشئين والهواة والمحترفين والأساتذة، بما يعكس حرص الرابطة على توفير بيئة تنافسية متكاملة تدعم تطور اللاعبين والأندية على حد سواء.

وفي العاصمة القيرغيزية بيشكيك، تقام بعد غد بطولة آسيا الوسطى الإقليمية للجوجيتسو 2026 بمنافسات GI وNO-GI، بمشاركة اللاعبين من جميع الجنسيات والأحزمة والفئات العمرية، فيما يحصل الفائز بالمركز الأول على 800 نقطة في التصنيف العالمي للرابطة، وهو ما يمنح البطولة أهمية كبيرة على مستوى منطقة آسيا الوسطى، ويعزز تنافس اللاعبين على تحسين تصنيفهم الدولي.

وتضم البطولة مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الأطفال وحتى فئات الأساتذة، مع إضافة فئتي ماستر 3 وماستر 4، بما يوسع قاعدة المشاركة ويؤكد التزام الرابطة بتوفير فرص المنافسة لجميع المراحل العمرية، وفق منظومة فنية موحدة تطبق في جميع بطولات الجولة العالمية.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولتين تمثلان امتداداً لرسالة الرابطة في نشر رياضة الجوجيتسو حول العالم، وتعزيز حضورها الدولي، من خلال تنظيم بطولات احترافية تتيح الفرصة أمام اللاعبين لاكتساب الخبرات والتدرج في التصنيف العالمي.

وقال: "نعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف بناء منظومة عالمية متكاملة لرياضة الجوجيتسو، من خلال تنظيم بطولات بمعايير احترافية في مختلف القارات بمتابعة حثيثة من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والاسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ويمنح اللاعبين مساراً واضحاً للتطور والتنافس على أعلى المستويات.. كما أن القيمة التصنيفية التي تمنحها هذه البطولات تعزز من قوة المنافسات وتزيد من إقبال الرياضيين على المشاركة.

وأضاف : " نواصل من خلال جولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو، ومقراً لأكبر منظومة بطولات للجوجيتسو على المستوى العالمي، بما يعكس ريادة الإمارة ودورها المحوري في تطوير هذه الرياضة ونشر قيمها في مختلف أنحاء العالم".