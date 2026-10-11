منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 25 ميدالية في ختام البطولة العربية للدراجات

دمشق في 11 أكتوبر/وام/ اختتم منتخب الإمارات للدراجات الهوائية مشاركته في البطولة العربية بسوريا بحصاد مميز، بعدما أضاف 8 ميداليات جديدة في اليوم الأخير، بواقع 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، ليرفع إجمالي رصيده في البطولة إلى 25 ميدالية ملونة، بواقع 14 ذهبية و8 فضيات و3 برونزيات.

وشهدت منافسات سباقات الطريق تتويج الإمارات بألقاب الفردي العام للرجال والسيدات، وفئة تحت 23 سنة، إلى جانب صدارة تصنيف الفرق.

وجاء ختام المشاركة الإماراتية قويًا في منافسات الفردي العام للرجال والسيدات، إلى جانب فئتي تحت 23 سنة وترتيب الفرق، ليواصل دراجو الإمارات حضورهم على منصات التتويج حتى اليوم الأخير.

وتوّج عبدالله جاسم بلقب بطل العرب في سباق الفردي العام للرجال، بعدما أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حل زميله يوسف أميري في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية، كما حصد منتخب الإمارات المركز الأول وذهبية ترتيب الفرق للرجال.

وأضاف يوسف أميري ذهبية أخرى إلى رصيد المنتخب، بعدما أحرز المركز الأول وتوّج بطلاً للعرب في فئة الرجال تحت 23 سنة.

وفي منافسات السيدات، واصلت صفية الصايغ تألقها، وتوّجت بلقب بطلة العرب في الفردي العام، بعدما إحرزت المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاءت زهرة حسين في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية.

كما حصد منتخب الإمارات للسيدات المركز الأول وذهبية ترتيب الفرق، بينما أضافت مروة سلمان الميدالية البرونزية بعد حصولها على المركز الثالث في منافسات السيدات تحت 23 سنة.