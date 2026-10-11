"مانشستر سيتي" يحسم قمة الجولة السادسة بثلاثية أمام ليفربول

لندن في 11 أكتوبر /وام/ واصل فريق مانشستر سيتي عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق اليوم، فوزاً مستحقاً على مضيفه ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة، ليحافظ على العلامة الكاملة ويعزز موقعه في صدارة الترتيب.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز التاسع.

وانتظر الفريق الضيف حتى الدقيقة 65 لافتتاح التسجيل عبر النرويجي إيرلينج هالاند، قبل أن يعزز البلجيكي جيريمي دوكو، التقدم بعد ثلاث دقائق، ثم أضاف الفرنسي ريان شرقي، الهدف الثالث في الدقيقة 78، مستفيداً من النقص العددي في صفوف ليفربول عقب طرد لاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبيرخ، في الدقيقة 62.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز كريستال بالاس على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1، فيما تعادل هال سيتي مع إيفرتون 2-2.