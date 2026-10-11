زفيريف يبلغ ثمن نهائي "شنغهاي" للتنس وخروج شيلتون أبرز المفاجآت

شنغهاي في 11 أكتوبر/وام/ تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول في بطولة شنغهاي للماسترز للتنس "1000 نقطة"، اليوم، إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه الصعب على الفرنسي كوينتن هاليس بمجموعتين مقابل واحدة (6-4 و6-7 و6-3)، ضمن منافسات دور الـ32 المقامة حالياً في الصين.

وشهدت المنافسات أبرز مفاجآتها بخروج الأمريكي بن شيلتون، المصنف الثالث، إثر خسارته أمام الفرنسي أرثر جيا بمجموعتين دون رد بواقع ( 6 - 7) و ( 6 - 7 ) ليحجز الأخير مقعده في الدور التالي.

كما واصل الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف التاسع، نتائجه الإيجابية بفوزه على الياباني ريه ساكاموتو، بمجموعتين دون مقابل (7-6 و6-4)، فيما تجاوز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، الأمريكي براندون ناكاشيما، بنتيجة (6-7 و6-3 و7-6) في مباراة امتدت إلى ثلاث مجموعات.

وفي بقية مباريات دور الـ32، فاز الروسي كاران خاشانوف، على الفرنسي أدريان مانارينو (6-2 و6-4)، وتغلب البولندي هوبرت هوركاتش، على الصيني زو يي (6-2 و3-6 و6-3)، كما تأهل التشيكي ياكوب مينشيك، بفوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (6-3 و3-6 و6-2).

وحجز الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على الأمريكي فرانسيس تيافو، بنتيجة (7-6 و4-6 و7-6)، في مواجهة امتدت إلى ثلاث مجموعات.

وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة لاستكمال منافسات الدور ثمن النهائي، في إحدى أبرز بطولات فئة 1000 نقطة ضمن روزنامة رابطة محترفي التنس.