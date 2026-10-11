تتويج الفائزين بـ "تحدي مليحة للدراجات الجبلية"

الشارقة في 11 أكتوبر/وام/ توج مجلس الشارقة الرياضي اليوم الفائزين بتحدي مليحة لللدراجات الجبلية، الذي نظمه بالتعاون مع منتزه مليحة الوطني وعدد من الجهات الراعية والداعمة.

وشهد التحدي تنافسا كبيرا بفئاته المختلفة وهي الدراجات الكهربائية والجبلية والهوائية إلى جانب سباق الأطفال .

حضر الفعالية وشارك في التتويج حمد تميم الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي وزكية سهيل المشرخ مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإنابة وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية وحمد عبدالكريم ممثل مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "إكتفاء".

وفي فئة الدراجات الكهربائية "إم. تي .بي " للرجال (مواطنين) فاز بالمركز الأول سلطان الخردي والثاني علي بن حرمل والثالث محمد البلوشي ،و للمواطنات الأولى نورا الغفلي والثانية مريم فهد والثالثة عبير النقبي .

وبالفئة المفتوحة (رجال) جاء بالمركز الأول ألفاردو جاليندو والثاني ميخائيل تولايكين والثالث إد فيرن وبفئة السيدات جاءت الأولى جلاديس أنديل والثانية هيلدا ألين الثالثة ماري جريس.

وبفئة الدراجات الجبلية "فات بايك" المفتوحة للرجال جاء بالمركز الأول ايسعيد أبيلواش وبالثاني بيل إينلي والثالث ماريون ميندورا وللسيدات فازت بالسباق ماري إينلي.

و بالنسبة لفئة الدراجات الهوائية "اي بايك" لمسافة 20 كلم للرجال فاز بالمركز الأول طارق محمد والمركز الثاني منصور الهيلي والثالث الشيخ سلطان بن خالد القاسمي وبفئة السيدات حلت الأولى إيريكا برايكو والثانية موزا المهيري.

وعلى صعيد ⁠دراجات الأطفال للأولاد فاز بالمركز الأول مارتن نيكولينكو والمركز الثاني إغنييل زيوس والمركز الثالث هانتر إينلي.