"كوبرنيكوس" يحذر من تداعيات "النينيو" عقب تسجيل سبتمبر ثاني أعلى حرارة عالميا

لندن في 12 أكتوبر / وام / حذر كارلو بونتمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي، من استمرار تجاوز درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية حتى عام 2027، مرجعا ذلك إلى استمرار اشتداد ظاهرة "النينيو" وموجات الحر الاستثنائية.

وجاء هذا التحذير متزامنا مع إعلان الخدمة اليوم أن شهر سبتمبر الماضي كان ثاني أدفأ شهر مسجل عالميا بمتوسط حرارة بلغ 16.27 درجة مئوية، ليمثل الشهر الثاني على التوالي الذي يتجاوز هذه العتبة.

وسجل الشهر الماضي دفئا قياسيا في غرب أوروبا متساويا مع أعلى مستوياته التاريخية، وثالث أدفأ شهر للقارة ككل، مما تسبب في موجات جفاف طويلة وانخفاض قياسي في منسوب مياه أنهار الراين والدانوب وفيستولا وجارون-دوردون، وهو ما أربك حركة الملاحة وإمدادات المياه والزراعة بعدة دول، في حين تراجعت مساحة الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" لتسجل ثالث أدنى مستوى تاريخي لها خلال ذروة التراكم الشتوي.

وأوضح بونتمبو أن تجاوز حد 1.5 درجة مئوية المستهدف في اتفاقية باريس للمناخ كان مجرد مسألة وقت، مشددا على أن مدى ومدة هذا التجاوز يعتمدان على الإجراءات البشرية، علما بأن الاتفاقية التي اعتمدها 195 طرفا عام 2015 تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين مع السعي الحثيث لتقييده عند 1.5 درجة مئوية.

-خلا-