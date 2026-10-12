"3 آي كيو" للأصول الرقمية تنال موافقة مبدئية من "أبوظبي العالمي" وتطلق منصة بـ 100 مليون دولار

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / أعلنت شركة "3 آي كيو كورب" العالمية لحلول الاستثمار في الأصول الرقمية، حصول شركتها الشقيقة "3 آي كيو الشرق الأوسط"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، على الموافقة المبدئية لترخيص من "الفئة 4" صادر عن سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي "ADGM".

تأتي هذه الخطوة عقب إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة "فيرذر" المتخصصة في إدارة استثمارات الأصول الرقمية ومقرها الإمارات، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين من المؤسسات للوصول إلى الأصول الرقمية عبر منصة "3 آي كيو" للحسابات المدارة، والتي نجحت في استقطاب رأس مال تأسيسي بقيمة 100 مليون دولار مرتبط بصناديق سيادية.

وأوضحت الشركة أن الحصول على هذه الموافقة يندرج ضمن مساعيها الإستراتيجية للامتثال للرقابة التنظيمية وتأسيس مكاتب لها في أبرز المراكز العالمية للأصول الرقمية.

وأكد باسكال سانت-جان، الرئيس التنفيذي لشركة "3 آي كيو" ومجموعة "كوينتشيك"، إيمان الشركة بمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رئيسي للأصول الرقمية، يمتلك نظاما رقابيا متطورا يضمن حماية المستثمرين، معربا عن تطلعه لترسيخ حضور الشركة في المنطقة انطلاقا من سوق أبوظبي العالمي.

ووصفت راشيل بيذر، رئيسة العمليات في الشرق الأوسط، الخطوة بالتطور المثير الذي تحقق بفضل التعاون البناء مع الجهة الرقابية في أبوظبي العالمي والتي تتميز بنهجها الاستباقي.

واعتبر أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، أن نيل الشركة للموافقة المبدئية يمثل خطوة محورية نحو تأسيس مكتب خاضع للرقابة في العاصمة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس تنامي اهتمام الشركات العالمية بالمنظومة الحيوية للأصول الرقمية في السوق، والتي تستند إلى إطار تنظيمي متطور ومجتمع متزايد من المشاركين إقليميا وعالميا.

وأعرب رامامورثي عن تطلعه لدعم الشركة خلال استكمال إجراءات الترخيص بما يساهم في تعزيز المشهد المتنامي للأصول الرقمية في أبوظبي.