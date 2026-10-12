"ألمانيا" تشارك في مناورة "ستيدفاست نون" النووية لحلف الناتو

بروكسل في 12 أكتوبر/ وام / تشارك القوات الجوية الألمانية خلال الأيام المقبلة بعدة طائرات مقاتلة في مناورة "ستيدفاست نون" التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتي تهدف إلى الدفاع عن أراضي الحلف باستخدام الأسلحة النووية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح متحدث باسم القوات الجوية الألمانية أن ثلاث طائرات من طراز "تورنادو" تابعة للجناح الجوي التكتيكي 33 ستنقل من قاعدتها المعتادة في بوشل بولاية راينلاند-بفالتس، إلى قاعدة أفيانو الجوية بشمال إيطاليا للمشاركة في المناورة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه المقاتلات تتمركز في قاعدة بوشل التي يعتقد، بحسب معلومات غير رسمية، أنها تخزن أسلحة نووية أمريكية يمكن للقاذفات الألمانية إسقاطها في حالات الطوارئ ضمن مفهوم "المشاركة النووية" للناتو، علما بأن قواعد أخرى في إيطاليا وبلجيكا وهولندا تعد أيضا مواقع لتخزين الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.

-خلا-