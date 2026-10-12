مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق "الروزنامة التفاعلية" للتقويم الهجري الإماراتي

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / أتاح مركز جامع الشيخ زايد الكبير "الروزنامة التفاعلية" للتقويم الهجري الإماراتي، عبر الموقع الإلكتروني ( https://hijri.szgmc.gov.ae )، والتي تمكن أفراد المجتمع من الاطلاع على مواقيت الصلاة والأشهر الهجرية والمناسبات الدينية والوطنية والعالمية لمختلف إمارات ومناطق الدولة، ضمن منصة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.

يأتي ذلك في إطار دور المركز بوصفه الجهة الرسمية المعنية بإعداد وإصدار التقويم الهجري الإماراتي وتحديد مواقيت الصلاة وبدايات الأشهر الهجرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر الروزنامة التفاعلية تجربة رقمية تتيح للمستخدمين استعراض الأيام الهجرية والميلادية وما يرتبط بها من مناسبات وأحداث على مدار العام، إلى جانب مواقيت الصلاة الخاصة بمختلف إمارات الدولة ومناطقها، بما يلبي احتياجات الأفراد والجهات المختلفة، وييسر الوصول إلى المعلومات المرتبطة بالتقويم الهجري في أي وقت ومن أي مكان.

ولا يقتصر الموقع الإلكتروني للتقويم الهجري الإماراتي على توفير الخدمات المرتبطة بالتقويم ومواقيت الصلاة، بل يقدم محتوى معرفيا وثقافياً متنوعاً يشمل الأشهر الهجرية وبداياتها، والدرور والطوالع والمواسم، والأحداث الفلكية المرتبطة بها، بما يعكس جانباً مهماً من الموروث الثقافي الإماراتي، ويسهم في تعزيز الوعي بالمعارف المتوارثة المرتبطة بالتقويم الهجري والبيئة المحلية.

ولا تمثل الروزنامة التفاعلية سوى أحد مخرجات مشروع التقويم الهجري الإماراتي الذي يتولى مركز جامع الشيخ زايد الكبير إعداده وإصداره، إذ تشمل منظومته التطبيق الذكي "التقويم الهجري الإماراتي"، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على مواقيت الصلاة لمختلف إمارات الدولة ومناطقها، واتجاه القبلة، والمناسبات السنوية، إلى جانب مختلف المعلومات التي تتضمنها الروزنامة ضمن قالب تقني سهل الاستخدام. كما تضم المنظومة كتاب "التقويم الهجري" الذي يتضمن مواقيت الصلاة ومواعيد المد والجزر، ومجموعة من الأذكار والأدعية، وفضائل الأشهر الهجرية والأحداث المرتبطة بها، إضافة إلى كتاب "الدرور والطوالع" الذي يقدم محتوى ثقافيا حول المواسم والطوالع والأبراج والرياح والأحوال البحرية ومراحل القمر وعلاقتها بالمد والجزر، بما يسهم في توثيق ونشر المعارف المرتبطة بالموروث الثقافي المرتبط بالطوالع والدرور.

وتتوفر هذه المخرجات عبر الموقع الإلكتروني للتقويم الهجري الإماراتي، إلى جانب توفر الكتابين في مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير.

ويشكل الموقع الإلكتروني للتقويم الهجري الإماراتي منصة وطنية متكاملة يتيح من خلالها المركز خدماته ومحتواه المعرفي للمجتمع، بما يعزز الارتباط بالتقويم الهجري بوصفه جزءا من الموروث الديني والثقافي للدولة، ويوفر معلومات دقيقة وموثوقة تستند إلى أسس شرعية وفلكية وعلمية، وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.