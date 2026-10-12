"مياه وكهرباء الإمارات" تفتح باب التسجيل في مزاد شهادات الطاقة النظيفة حتى 30 أكتوبر

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الأخير من عام 2026 لشهادات الطاقة النظيفة حتى 30 أكتوبر الجاري، بهدف تمكين المؤسسات من توثيق استهلاكها للكهرباء النظيفة، وخفض انبعاثات النطاق الثاني لعملياتها التشغيلية، بما يعزز التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأوضحت الشركة، بصفتها المشغل والجهة المسجلة الوحيدة للمنظومة التي أطلقتها دائرة الطاقة بأبوظبي عام 2021، أن كل شهادة تمثل إنتاج ميجاوات ساعة واحدة من مصادر متجددة وفق المعيار الدولي (I-REC).

وتطرح الشهادات عبر نظام "الدفع حسب العطاء" بأسعار تنافسية للطاقة الشمسية والنووية والرياح، توازيا مع تنظيم جلسات توعوية للمؤسسات حول آليات الشراء.

وأكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في الشركة، أن تطوير هذه الآليات يقلص البصمة الكربونية للاقتصاد ويرفع تنافسية القطاع الصناعي عالميا، مشيرا إلى أن تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين يسهم بزيادة الشهادات المتاحة، وذلك بالتزامن مع خطط أبوظبي لرفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية إلى 14 جيجاواط بحلول 2030، وتجاوز 35 جيجاواط بحلول 2035.