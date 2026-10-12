"برجيل القابضة" توحد 3 علامات للرعاية الصحية لتوسيع الخدمات ميسورة التكلفة

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / أطلقت "برجيل القابضة" منصة متخصصة للرعاية الصحية ميسورة التكلفة، تجمع علامات "إل إل إتش" و"لايف كير" و"ميديور" تحت قيادة موحدة برئاسة الدكتور ناريندرا دي سونيغرا، وذلك ضمن برنامج "برجيل 2.0" الهادف إلى رفع كفاءة التشغيل ودعم النمو المستدام في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، أن دمج العلامات يعزز استغلال الموارد وتكامل الأعمال، مع احتفاظ كل علامة بهويتها لخدمة شرائح محددة تشمل ذوي الدخل المتوسط والمنخفض والقوى العاملة الصناعية.

وتضم المنصة المعتمدة دوليا 6 مستشفيات و24 مركزا طبيا في الإمارات، بطاقة تتجاوز 500 سرير وتضم أكثر من 2400 كادر طبي، حيث سجلت المنشآت أكثر من 2.3 مليون زيارة خارجية في عام 2025، وأسهمت بنحو 22.7% من إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026.

وتعتزم المجموعة، ضمن خططها التوسعية، إنشاء مستشفى جديد يحمل علامة "إل إل إتش" بسعة 75 سريرا في منطقة جبل علي بدبي لخدمة القوى العاملة الصناعية والمجتمعات المحيطة، إضافة إلى افتتاح أكثر من 10 عيادات جديدة بمختلف أنحاء الدولة، وتعمل هذه المرافق كنقاط دخول لشبكة مترابطة تتيح إحالة الحالات المعقدة إلى منشآت الرعاية المتقدمة التابعة للمجموعة، مثل "مدينة برجيل الطبية".