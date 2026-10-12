شباب الإمارات يوثقون ريادة الدولة التنموية ببرنامج بحثي وإعلامي في الصين

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / يواصل مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بديوان الرئاسة تنفيذ أنشطة متعددة لسفراء شباب الإمارات، بهدف إعداد كفاءات وطنية شابة ذات رؤية عالمية عبر مشاركتهم في زيارات ميدانية وفعاليات ثقافية وورش عمل تدريبية وبرامج تعليمية وتنموية متنوعة، بالشراكة مع مجموعة من الشركاء في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، شارك 19 طالباً وطالبة من سفراء شباب الإمارات في برنامج بحث ميداني، على مدار ثلاثة أيام (من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري) في مدينة شنغهاي بالصين، بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات الصينية، ركز على بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية في الدولة.

وحول برنامج البحث الميداني، قالت نوال المرزوقي، مدير برنامج سفراء شباب الإمارات في مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء: نعمل في برنامج "سفراء شباب الإمارات" على تمكين الشباب الإماراتي ليكونوا حلقة وصل عالمية مع المجتمع الدولي، ويُسهموا إيجاباً في نقل صورة الإمارات وريادتها كنموذج عالمي رائد يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء جيل متمسك بالقيم الوطنية، ومزود بالمهارات والمعارف والوعي الثقافي، ويحكي تجربة الإمارات الاستثنائية لمختلف الشعوب والمجتمعات.

وأوضحت أن البرنامج تضمن ثلاثة مسارات بحثية تشمل (الحوكمة العامة، والطب الصيني التقليدي، والتعاون الصناعي بين دولة الإمارات والصين)، حيث قُسِّم الطلبة إلى مجموعات للقيام ببحوث ميدانية في عدد من المؤسسات والشركات الصينية الأكاديمية والصحية والصناعية والمجتمعية في مدينة شنغهاي، خصوصا الشركات الصينية التي لديها شراكات استثمارية وصناعية مع دولة الإمارات.

وفي التفاصيل، تضمن برنامج البحث الميداني لمختلف المجموعات، المشاركة في ورشة الابتكار والتفكير التصميمي، وورشة التواصل الإعلامي والتصوير، واستديو التحضير الميداني، وورشة المراجعة والتحرير، واستديو إنتاج الفيديو، واستديو إعداد العروض، وزيارة متحف المؤتمر الوطني الأول للحزب الشيوعي الصيني، ومركز كانغجيان لخدمة المجتمع، ومعهد الطب الصيني والغربي المتكامل بجامعة فودان، وعيادة وصيدلية Cai Tong De Tang للطب الصيني التقليدي، ومصنع Kangma-Healthcode لإنتاج البروتين، ومركز ROX Motor للسيارات الكهربائية في شنغهاي.

واختتم البرنامج بعروض بحثية وعرض للأفلام القصيرة التي أنتجها الطلبة، أمام لجنة تقييم إماراتية صينية مشتركة متخصصة في المجالين الأكاديمي والاقتصادي.

وجاء البرنامج بالشراكة مع صحيفة "China Daily" بصفتها شريكا تعليميا وتحريريا، إذ رافق مرشدوها الطلبة من مرحلة التحضير حتى التحرير النهائي، عبر ورش تدريبية متخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية ركزت على بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم لإنتاج أفلام وثائقية قصيرة تتناول قصصا متعددة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية في الدولة، لنقل قصة الإمارات في شتى المجالات الحيوية من خلال إنتاج مواد مرئية تحمل قيما إنسانية ومبادئ تنموية ونماذج ملهمة في مسيرة التنمية والازدهار.