الإمارات تنضم رسميا إلى عضوية الاتحاد الدولي للجمباز

دبي في 12 أكتوبر / وام / انضمت دولة الإمارات، ممثّلة بلجنة الجمباز التابعة لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رسميا إلى عضوية الاتحاد الدولي للجمباز، بما يتيح لها المشاركة في الفعاليات الدولية.

وأكد سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن الموافقة على العضوية الدولية جاءت عبر رسالة رسمية للاتحاد أمس بعد اعتمادها خلال اجتماع الاتحاد الدولي للجمباز في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأضاف أن الخطوة تُجسّد جهود الاتحاد في توسيع شراكاته الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، لدعم مسيرة التطور الرياضي، والمشاركة في برامج النمو الدولي، والفعاليات المرتبطة باللعبة، واكتشاف المواهب من المواطنين والمقيمين.

وأوضح العاجل أن تشكيل لجنة الجمباز في الاتحاد حظي بالدعم والمساندة من اللجنة الأولمبية الإماراتية ووزارة الرياضة، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذه الرياضة الأولمبية.

ولفت رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع إلى أن المنافسات المختلفة بكافة فئات هذه الرياضة الأولمبية المدرجة تحت مظلة الاتحاد الدولي من شأنها أن تسهم في اكتشاف المواهب، خلال الفترة المقبلة بعد تنفيذ الفعاليات المتنوعة لجذب اللاعبين واللاعبات، واعتماد قيدهم للمشاركة في المنافسات الرسمية وتمثيل الدولة في البطولات الخارجية.