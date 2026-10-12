الإمارات تدين بشدة استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في إصابة عدد من المدنيين.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.