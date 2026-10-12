اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعلن تفاصيل الجولة الختامية من بطولة خالد بن محمد بن زايد ومراسم تتويج الفائزين

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، تفاصيل الجولة الختامية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، ومراسم تتويج الفائزين بألقاب موسم 2026، والتي ستقام منافساتها في "مبادلة أرينا" بأبوظبي، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، لحسم لقب نزالات "البدلة" وتتويج أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام للموسم لفئتي البدلة وبدون البدلة.

ويدخل نادي بني ياس الجولة الختامية في صدارة الترتيب العام لمنافسات البدلة، يليه نادي العين ثم أكاديمية بالمز الرياضية، لتبقى المنافسة مفتوحة حتى النزالات الأخيرة، حيث تكتسب كل نتيجة أهمية مضاعفة، في ظل احتساب نقاط مختلف الفئات والأوزان ضمن الحصيلة النهائية لكل ناد.

وتنطلق المنافسات يوم الجمعة 16 أكتوبر بفئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة للرجال والسيدات، وتقام يوم السبت 17 أكتوبر نزالات فئة البراعم للبنين والبنات، قبل أن تختتم يوم الأحد 18 أكتوبر بمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً للبنين والبنات، وإسدال الستار على النسخة الثالثة من البطولة بمراسم تتويج أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام.

وتجسد البطولة الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير الرياضة والاستثمار في الأجيال الجديدة؛ إذ رسخت على امتداد موسمها الثالث مكانتها بوصفها منصة وطنية لاكتشاف المواهب وصقلها، وقياس تطور الأندية والأكاديميات، ورفد المنتخبات الوطنية بعناصر واعدة قادرة على تمثيل دولة الإمارات في الاستحقاقات القارية والدولية.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: تمثل الجولة الختامية حصيلة موسم كامل من العمل داخل الأندية والأكاديميات، وتعكس أثر الاستمرارية والانضباط وجودة الإعداد، فالترتيب النهائي لا تحدده نتيجة واحدة، بل حصيلة متراكمة يسهم فيها اللاعبون واللاعبات من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف: وفرت البطولة للاعبين مساراً تنافسياً منتظماً يتيح لهم التطور واكتساب الخبرة تحت ضغط المنافسة، كما منحت الأندية والأكاديميات معياراً عملياً لقياس تقدم لاعبيها وتحديد أولويات التطوير، بما يدعم إعداد مواهب وطنية قادرة على الانتقال إلى مستويات أعلى وتمثيل الدولة في الاستحقاقات الخارجية.

وبين أن قيمة البطولة تتجاوز حدود التتويج بالألقاب؛ فهي تعزز انتماء اللاعبين إلى أنديتهم، وتؤكد تكامل أدوار الأسرة والأجهزة الفنية والإدارية في بناء مسيرتهم، وتدعم استدامة قاعدة المواهب ونميز الجوجيتسو الإماراتي.

وتشهد الجولة الختامية مشاركة مجموعة من المواهب الوطنية الشابة التي أسهمت في نتائج أنديتها خلال الموسم؛ حيث أوضح خالد الكثيري، لاعب نادي بني ياس في فئة تحت 16 عاما، أن كل نزال يمثل مسؤولية تجاه ناديه وزملائه، مؤكدا أن التدريب المستمر ودعم الأسرة ساهما في تطور مستواه لمساعدة فريقي على إنهاء الموسم بالصدارة.

بدورها، بينت اليازية الشامسي، لاعبة نادي العين في فئة تحت 18 عاماً، أن البطولة منحتها فرصة لتطوير مستواها وتعزيز ثقتها بنفسها بفضل دعم الفريق والأسرة والجهاز الفني، في حين أشار زايد الطنيجي، لاعب أكاديمية بالمز الرياضية في فئة تحت 14 عاماً، إلى أن البطولة قادته للتطور من جولة لأخرى عبر تقييم الأداء، سعيا لتحقيق نتيجة تسهم في تعزيز موقع الأكاديمية في الترتيب العام.

وتكتسب البطولة بعداً مجتمعياً خاصاً تزامناً مع "عام الأسرة 2026"، إذ يشكل حضور أولياء الأمور ومساندتهم لأبنائهم جزءاً أساسياً من تجربة البطولة، فيما تعزز مشاركة مختلف الفئات العمرية قيم الانضباط والانتماء والعمل الجماعي، وتجمع اللاعبين والأسر والأندية حول مسيرة رياضية ممتدة طوال الموسم.