فوريست جرانت يتوج بلقب بطولة إسبانيا المفتوحة ويعزز حظوظه في "السباق إلى دبي"

مدريد في 12 أكتوبر / وام / توج الأسكتلندي فوريست جرانت بلقب بطولة إسبانيا المفتوحة للجولف، منهيا المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليعزز موقعه في تصنيف "السباق إلى دبي" قبل محطتين فقط من انطلاق نهائيات موسم جولة دي بي ورلد المقررة في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وحصد جرانت إثر هذا التتويج 835 نقطة، ليتقدم 91 مركزاً دفعة واحدة مستقراً في المركز السابع والعشرين في تصنيف "السباق إلى دبي" بإجمالي 1213 نقطة، محققاً بذلك لقبه الثالث في مسيرته ضمن منافسات جولة دي بي ورلد، والأول له خارج بلاده أسكتلندا، مما ضمن له أيضاً المشاركة في بطولة الماسترز الأمريكية لعام 2027، والنسخة الـ155 من البطولة المفتوحة "ذا أوبن" التي ستستضيفها سانت أندروز العام المقبل.

وشهدت البطولة اشتراك الإسباني يوجينيو تشاكارا والفرنسي فيكتور بيريز في المركز الثاني برصيد 13 ضربة تحت المعدل لكل منهما، حيث كان تشاكارا أبرز المستفيدين من نتائج هذه الجولة بإضافته 433 نقطة إلى رصيده، ليتقدم إلى المركز الثاني في تصنيف "السباق إلى دبي" بإجمالي 3257 نقطة، متجاوزاً الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب الموسم الماضي، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 3115 نقطة، في حين حافظ الأمريكي باتريك ريد على صدارة الترتيب بإجمالي 3423 نقطة.

واقترب لاعب فريق الإمارات، أدريان أوتايجوي، من التأهل إلى نهائيات الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 1093 نقطة في تصنيف "السباق إلى دبي" الصادر اليوم، متقدماً ثمانية مراكز ليستقر في المركز الحادي والأربعين إثر احتلاله المركز السابع في منافسات البطولة.

وتتبقى على ختام الموسم بطولتان فقط، هما دي بي ورلد الهند المقامة هذا الأسبوع برعاية موانئ دبي العالمية، وبطولة جينيسيس الكورية، قبل انطلاق النهائيات في دولة الإمارات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ70 الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي" للمشاركة في بطولة أبوظبي الدار المقررة من 5 إلى 8 نوفمبر في نادي ياس لينكس، بينما يتأهل أفضل 50 لاعباً بعدها إلى بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، التي تقام من 12 إلى 15 نوفمبر وتشهد تتويج بطل الموسم.