روري ماكلروي يؤكد مشاركته في نهائيات جولة "دي بي ورلد" ويستهدف لقبه الثامن

دبي في 12 أكتوبر / وام / أعلن الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي مشاركته في بطولة جولة دي بي ورلد للجولف، التي ستقام في عقارات جميرا بمدينة دبي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، إلى جانب تأكيد مشاركته في بطولة أبوظبي المقررة في نادي ياس لينكس من 5 إلى 8 نوفمبر، في مسعى منه لحصد لقب "السباق إلى دبي" للمرة الخامسة على التوالي والثامنة في تاريخه.

ويهدف ماكلروي، المتوج بلقب "السباق إلى دبي" 7 مرات، إلى إحراز اللقب الثامن لمعادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الأسكتلندي كولن مونتغمري، الفائز بكأس هاري فاردون 8 مرات.

ويحتل اللاعب الإيرلندي الشمالي حاليا المركز الثالث في تصنيف "السباق إلى دبي" برصيد 3115 نقطة، خلف الأمريكي باتريك ريد المتصدر برصيد 3423 نقطة، والإسباني يوجينيو تشاكارا الذي يحل ثانيا برصيد 3257 نقطة، في حين تشهد الجولة الختامية مشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

ويعود ماكلروي (37 عاما) إلى دبي عقب تقديم موسم مميز شهد احتفاظه بلقب بطولة الماسترز الأمريكية في أبريل الماضي، إثر تتويجه بها للمرة الأولى عام 2025، ليصبح بذلك رابع لاعب يحرز اللقب في عامين متتاليين بعد جاك نيكلوس ونيك فالدو وتايغر وودز.

ويمتلك ماكلروي سجلا حافلا في بطولة جولة دي بي ورلد، إذ توج بلقبها 3 مرات خلال أعوام 2012 و2015 و2024، كما أحرز 21 لقبا في مسيرته ضمن الجولة.

وأعرب ماكلروي عن تطلعه للعودة إلى دبي التي شهدت تحقيقه العديد من النجاحات، آملا في الفوز بلقب "السباق إلى دبي" للمرة الثامنة لمعادلة رقم مونتغمري، ومؤكدا أن تحقيق هذا الإنجاز سيمثل ختاما مميزا لموسمه الحالي.