الشارقة يتصدر مجموعته في بطولة دمشق الدولية لكرة السلة

دمشق في 12 أكتوبر / وام / حقق فريق الشارقة لكرة السلة فوزه الثاني في بطولة دمشق الدولية 2026، بتغلبه على الأنترانيك اللبناني بنتيجة 95-86، في صالة الفيحاء الرياضية بالعاصمة السورية دمشق، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ورفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة، بعدما استهل مشواره بالفوز على فريق الجيش السوري.

وفي المجموعة الثانية، خسر النصر أمام المنتخب الأولمبي السوري بنتيجة 65-75، ضمن منافسات الجولة الثالثة لهذه المجموعة، ليتلقى خسارته الثانية في البطولة، بعد هزيمته أمام الاتحاد السكندري المصري، مقابل فوز واحد حققه على أكاديمية الرياضة الوطني في مباراته الافتتاحية.