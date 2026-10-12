"كليفلاند كلينك أبوظبي" ينجح في إجراء جراحة وقائية روبوتية معقدة لاستئصال القولون والمستقيم

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / نجح مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" في إجراء جراحة وقائية معقدة باستخدام الروبوت بالكامل لاستئصال القولون والمستقيم لسيدة تبلغ من العمر 37 عاما، تعاني من داء السلائل الغدّية العائلي، وهو اضطراب وراثي نادر يحمل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تقارب 100% في حال عدم علاجه.

وتضمنت الإجراءات الطبية استئصالا جراحيا كاملا للقولون والمستقيم، مع إنشاء جيب لفائفي شرجي لاستعادة وظيفة الأمعاء، إلى جانب فغرة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر.

وأتاح الاعتماد الكلي على التقنيات الروبوتية دقة جراحية عالية في الحيز الضيق للحوض، مع الحفاظ على الأعصاب وحماية وظائف الإخراج، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من الآلام وتسريع مرحلة التعافي.

وأكد الدكتور جون رودريغيز، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى، أن دمج الكشف المبكر مع الدقة الروبوتية يجسد مستقبل الرعاية الاستباقية الذي يغير مسار حياة المرضى، في حين أوضح الدكتور علي الجابري، استشاري جراحة القولون والمستقيم، أن هذا التدخل الجراحي الدقيق قبل تطور السرطان يكتسب أهمية بالغة لتمكين المرضى، خاصة الشباب، من ممارسة أنشطتهم الطبيعية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.