"M42" تستعرض منظومة البيانات الصحية المتكاملة في "قمة مستقبل الصحة 2026" بأبوظبي

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / تستعرض مجموعة "M42" منظومة البيانات الصحية المتكاملة، ودورها في تطوير نماذج الرعاية الصحية التنبؤية والوقائية والمخصصة، خلال مشاركتها في قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، المقرر عقدها من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بصفتها شريكاً مؤسساً لمبادرة "مستقبل الصحة.. مبادرة عالمية من أبوظبي".

وتسهم "M42"، من خلال شراكتها التأسيسية للمبادرة، في تحويل الابتكار والبحث العلمي والتعاون الدولي إلى نتائج صحية قابلة للقياس، ضمن منصة عالمية مستمرة على مدار العام تستهدف ربط الأفكار والخبرات بالتطبيق العملي، وتسريع تطوير الحلول التي تعزز فرص عيش حياة أطول وأكثر صحة.

وتستعرض المجموعة، تحت شعار "منظومة واحدة.. ذكاء واحد.. حياة أكثر صحة"، البنية التحتية المتكاملة لمنظومة بياناتها الصحية، إلى جانب قدراتها في مجالات الرعاية السريرية وعلم الجينوم وبنوك العينات الحيوية والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، بما يدعم تطوير الجيل المقبل من الطب والرعاية الصحية والكفاءات المتخصصة، وتوظيف البيانات في تقديم خدمات صحية أكثر دقة واستباقية وتخصيصاً.

وقال ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "M42"، إن مستقبل الصحة لن يتحدد بتقنية أو ابتكار منفرد، بل بقدرة المنظومات الصحية على الربط الذكي بين البيانات عبر مختلف مكوناتها، وتحويلها إلى أدوات للكشف المبكر عن المخاطر وتفعيل التدخلات الوقائية وتقديم الرعاية الدقيقة.

وأضاف أن قمة مستقبل الصحة في أبوظبي توفر منصة لتطبيق هذه التوجهات عملياً، وتبادل الخبرات مع القيادات في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وبناء شراكات تسهم في توسيع نطاق الحلول الداعمة للمرضى، وتحسين صحة السكان، وتعزيز استدامة النظم الصحية.

وتعكس مشاركة "M42" توجهها نحو تطوير نموذج للرعاية الصحية يتجاوز الاستجابة للأمراض بعد ظهورها إلى التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها وتخصيص العلاج وفق احتياجات الأفراد، وتعمل المجموعة على دمج قدراتها في الرعاية السريرية وعلم الجينوم وبنوك العينات الحيوية والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، لتحويل التطورات العلمية والتكنولوجية إلى حلول تسهم في تحسين النتائج الصحية على مستوى الأفراد والسكان والمنظومات الصحية.

وتقدم المجموعة، على مدار أيام القمة الثلاثة، عروضاً تشمل مختلف قدراتها، وتتيح منصة للحوار حول مستقبل الرعاية الصحية، إلى جانب الإعلان عن مستجدات تتعلق بنموها وأنشطتها التعاونية وابتكاراتها.