انطلاق معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات 16 أكتوبر

رأس الخيمة في 12 أكتوبر / وام / ينظم مركز رأس الخيمة للمعارض، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، النسخة الثالثة من "معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات 2026"، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، حيث يفتح الحدث أبوابه يوميا من الساعة الثانية ظهراً وحتى الحادية عشرة مساءً في مقر المركز.

ويستعرض المعرض أحدث التقنيات والابتكارات والطرازات المستقبلية التي تدعم صناعة السيارات والدراجات، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والخليجية والدولية، كما يتيح منصة متكاملة لعشاق القطاع للتعرف على أحدث الإطلاقات وتجارب القيادة التفاعلية، مع تسليط الضوء على الإكسسوارات الحديثة التي تسهم في تحسين أداء المركبات ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن المعرض يجسد حرص الغرفة على دعم المعارض المتخصصة بوصفها محركاً للنشاط الاقتصادي ومنصة استراتيجية لتعزيز الشراكات التجارية، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في جمع الشركات والمستثمرين والمبتكرين لاستكشاف فرص الأعمال ومواكبة تطورات القطاع، بما يرسخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للمعارض النوعية ويعزز تنافسية مجتمع الأعمال.

وأوضح سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن هذه النسخة تقدم تجربة متكاملة تجمع أحدث المركبات والتقنيات مع العروض الحية والمسابقات، مبينا الحرص على تنويع البرنامج لمواكبة تطلعات الجمهور، ومنح الشركات المشاركة مساحة لعرض منتجاتها والتواصل المباشر مع المهتمين والموزعين والمستثمرين لفتح آفاق جديدة من التعاون وتطوير الأعمال.

واستعرض القائمون على المركز باقة الفعاليات المصاحبة التي تثري تجربة الزوار، وتتضمن عروض "الدريفت" و"الشل" واستعراض الدراجات، مع إتاحة فرصة الركوب المجاني في سيارات "الدريفت"، إلى جانب أنشطة الرسم على السيارات، وتلحيم العادم، والعروض الموسيقية.

كما يشهد المعرض إقامة بطولة "الداينو" ومسابقات تفاعلية للجمهور تتخللها جوائز قيمة طوال أيام الحدث، ليمثل التجمع وجهة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات بين المصنعين والموردين ورواد الأعمال تحت سقف واحد.