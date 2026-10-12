"مجموعة تيكوم" تحصد جائزتين ذهبيتين من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة

دبي في 12 أكتوبر / وام / حصدت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، جائزتين ذهبيتين من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة (EPRA) لعام 2026 عن أفضل الممارسات في التقارير المالية وتقارير الاستدامة، لتصبح أول شركة على مستوى المنطقة والوحيدة في سوق دبي التي تحقق هذا الإنجاز المزدوج، متقدمة من التصنيف الفضي إلى الذهبي في كلا البرنامجين.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لالتزام المجموعة بمعايير الشفافية وتطوير ممارسات الحوكمة؛ حيث أكد الدكتور كريستوف بيرينتزن، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة، أن هذا الإنجاز يعكس جهود توفير معلومات مالية شاملة تدعم اتخاذ القرارات وتعزز ثقة المستثمرين بما يرسخ مكانة دبي كوجهة أعمال عالمية.

وتعد الرابطة الأوروبية للعقارات العامة جمعية غير ربحية تمثل الشركات العقارية المدرجة في الأسواق الأوروبية، وتعمل على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح من خلال برنامجين متخصصين في أفضل الممارسات للتقارير المالية والاستدامة.

وتتولى شركة "ديلويت" تقييم التقارير المالية ضمن برنامج الرابطة، فيما تتولى شركة "جيه إل إل" تقييم تقارير الاستدامة، استنادا إلى المعايير والإرشادات المعتمدة.

وتواصل مجموعة تيكوم، منذ إدراجها في سوق دبي المالي عام 2022، تطوير منظومة الإفصاح المالي والاستدامة، بما يدعم الشفافية ويعزز القيمة المستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة.