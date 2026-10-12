نجم فريق أبوظبي يعلن جاهزيته للمنافسة على اللقب العالمي السابع للدراجات المائية في أولبيا

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / أكد راشد الملا، نجم فريق أبوظبي للدراجات المائية، جاهزيته لخوض منافسات الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم للدراجات المائية لفئة الحركات الاستعراضية، التي تستضيفها مدينة أولبيا الإيطالية بجزيرة سردينيا خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، معرباً عن تطلعه لإحراز لقبه العالمي السابع.

وقال الملا في تصريح له إن الجولة الختامية تمثل المحطة الأهم في مشواره هذا الموسم، مشيراً إلى أن تصدره الترتيب العام للبطولة برصيد 50 نقطة بعد الجولة الافتتاحية في شنغهاي الصينية يمنحه دافعاً إضافياً للمنافسة على اللقب.

وأضاف أن الفريق يدخل المنافسات بطموح كبير وثقة في تقديم أفضل أداء، رغم قوة المنافسة، مؤكداً أن الهدف يتمثل في إنهاء الموسم بإنجاز جديد يضاف إلى سجل فريق أبوظبي، ورفع علم دولة الإمارات على منصة التتويج.

وأشار إلى أن الدعم المستمر من نادي أبوظبي للرياضات البحرية يمثل أحد أهم عوامل النجاح، ويمنحه الحافز لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات وتحقيق نتيجة تليق باسم أبوظبي والرياضات البحرية الإماراتية.

تعد (جولة أولبيا) المحطة الحاسمة لتحديد بطل العالم للموسم الحالي، ويسعى الملا خلالها إلى الحفاظ على صدارته للترتيب العام وحسم اللقب العالمي.

ويملك الملا سجلاً حافلاً في البطولة، بعدما توج بلقب العالم ست مرات أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2024، فيما حل وصيفاً في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الإيطالية يوم الجمعة المقبل بالتجارب والتصفيات، على أن تستكمل يومي السبت والأحد بإقامة الجولات الختامية وتتويج أبطال العالم.