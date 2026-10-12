"سلال" و"آي كيو بيريز" تتعاونان للتوسع في إنتاج التوت الأزرق بالدولة

أبوظبي في 12 سبتمبر / وام / وقعت مجموعة "سلال" الرائدة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات اتفاقية مع شركة (آيلا بيريز) الوكيل الحصري لشركة "آي كيو بيريز" (IQ Berries) في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتوسيع إنتاج التوت الأزرق في دولة الإمارات عبر إدخال أصناف عالية الجودة وملائمة لمناخ الدولة من خلال تطوير 50 هكتاراً زراعياً.

تهدف الشراكة إلى ضمان حصول "سلال" حصريًا على أصناف متميزة من التوت الأزرق وموارده الوراثية، بما يدعم توسّع المجموعة في دولة الإمارات وأسواق إقليمية مختارة، وذلك من خلال شركة "مزارع آيلا الحديثة"، المسؤولة عن إدارة حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية في المنطقة.

وحضر سعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"، مراسم توقيع الاتفاقية من قبل إميل مكرزل الرئيس التنفيذي لقطاع الزراعي في مجموعة سلال، وعبدالله التايه، الرئيس التنفيذي لشركة (مزارع آيلا الحديثة)، وذلك خلال مشاركة المجموعة في معرض "فروت أتراكشن" (Fruit Attraction) في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري.

ووصف ظافر راشد القاسمي هذه الشراكة بأنها خطوة استراتيجية ومهمة في دعم خطط توسيع الإنتاج المحلي من التوت الأزرق، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير قدرات الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك عبر إدخال أصناف عالية الجودة تتمتع بالقدرة على النمو في الدولة وتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي على حد سواء وعبر عن التطلّع إلى توظيف هذه الأصناف لتعزيز الإنتاجية وجودة المحاصيل وتوفير إمدادات محلية منتظمة ومستدامة.

من جانبه، قال داني فرانسيس، المدير العام لشركة "آي كيو بيريز": "تمثل شراكتنا مع مجموعة سلال خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق أعمالنا في المنطقة، والاستفادة من قدرات سلال وخبراتها في القطاع الزراعي، إلى جانب التقنيات المتقدمة، لتطوير نماذج إنتاج تتناسب مع الظروف المناخية المحلية، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتنا المتخصصة، وتبادل المعرفة، وتطوير حلول زراعية مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الزراعي واستدامته، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتوسع في إنتاج المحاصيل عالية القيمة".

وقال عبدالله التايه :" نفخر بدعم مجموعة سلال في إدخال هذه الأصناف إلى دولة الإمارات، والعمل على جعل هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 50 هكتاراً، نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة".

تستهدف "سلال" في ضوء هذه الاتفاقية تطوير 50 هكتاراً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 6000 نبتة للهكتار الواحد، وعلى أن تبدأ عمليات الزراعة في 2027 فيما يُتوقع أول حصاد تجاري في موسم 2028.