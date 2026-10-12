"راكز" تحصد "جائزة التحول الرقمي للعام"

رأس الخيمة في 12 أكتوبر / وام / فازت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" بجائزة "التحول الرقمي للعام" خلال حفل توزيع جوائز معهد السلامة والصحة المهنية "IOSH" لعام 2026 وذلك عن مبادرتها المتميزة "التحول الرقمي لمنظومة الصحة والسلامة والبيئة التنظيمية".

جاء فوز "راكز" من بين 12 مؤسسة ضمن القائمة النهائية على مستوى العالم، تقديراً لحجم التحول الرقمي الذي حققته في خدماتها الرقابية بمجال الصحة والسلامة والبيئة وأثره.

وأثمرت المبادرة عن إنشاء منظومة رقابية رقمية متكاملة، طُوّرت داخلياً لدعم إجراءات الصحة والسلامة والبيئة في مرافق صناعية وتجارية ومواقع إنشائية تمتد على مساحة تزيد على 33 مليون متر مربع.

وحققت المبادرة اعتماد الإجراءات الرقمية بنسبة 100% والاستغناء الكامل عن المعاملات الورقية، إلى جانب تقليص المدة الإجمالية لإنجاز الخدمات بنسبة 50% وزيادة عدد عمليات التفتيش بنسبة 250% وأتاحت إعداد التقارير بصورة فورية وعزّزت الرقابة القائمة على البيانات.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن هذا التكريم يعكس التزامنا بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز التميز في خدماتنا التنظيمية والارتقاء بتجربة مجتمع أعمالنا، فمن خلال تحويل عمليات الصحة والسلامة والبيئة إلى منظومة رقمية متكاملة، تمكّنا من تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءتها وتعزيز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، مع ترسيخ قدرتنا على الحفاظ على أعلى معايير الأداء في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.

من جانبه قال بينو كالاريكان مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في "راكز" :" أحدث التحول الرقمي نقلة نوعية في طريقة إدارة إجراءات الرقابة على الصحة والسلامة والبيئة في "راكز" إذ أتاح لفرقنا متابعة العمليات بصورة فورية، وتنفيذ عمليات التفتيش بسرعة وفاعلية أكبر، والاستفادة من البيانات بصورة أفضل لرصد الاتجاهات ودعم التحسين المستمر ويأتي هذا التكريم تقديراً للجهود الجماعية التي أسهمت في بناء منظومة أكثر ذكاءً واستباقية للصحة والسلامة والبيئة.

من ناحيتها أشادت لجنة تحكيم جوائز معهد السلامة والصحة المهنية بالمبادرة، ووصفتها بأنها "تحول رقمي بالغ النضج ومدعوم بأدلة موثوقة وتم تنفيذه على نطاق استثنائي" منوهة بطموح البرنامج والمستوى المتقدم من التكامل الذي حققته أنظمته.

ويؤكد هذا التكريم التزام "راكز" بمواصلة التحول الرقمي وتعزيز التميز الرقابي، بما يدعم عمليات أكثر أماناً وكفاءة واستدامة في مختلف مناطقها الاقتصادية.