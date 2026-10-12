الموارد البشرية في عجمان توقع اتفاقية تعاون مع GInI بمجالات الابتكار

عجمان في 12 نوفمبر/وام/ وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للابتكار (GInI)، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار وتطوير رأس المال البشري، والاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية حكومة عجمان للمستقبل.

وقّع الاتفاقية سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة وسعادة مهند شاهين، المدير الإقليمي للمعهد العالمي للابتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تأتي الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على توحيد الجهود وتطوير مجالات التعاون المشترك، ودعم تبني أفضل الممارسات في إدارة رأس المال البشري وسياسات الجودة والتميز المؤسسي، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية والمستقبلية لإمارة عجمان، ويسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وتضع الاتفاقية إطاراً متكاملاً لتبادل البحوث والدراسات وأفضل الممارسات في مجالات الابتكار وتطوير القدرات، والاستفادة منها في تطوير البرامج والمبادرات المشتركة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية، والمشاركة في تنظيم وحضور ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمحاضرات المتخصصة في الابتكار.

وقال سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي إن "هذه الاتفاقية تؤكد حرصنا على بناء شراكات استراتيجية تستثمر الخبرات والمنهجيات الدولية في تطوير الكفاءات الحكومية وإعداد قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة الحلول المستقبلية.. ونتطلع من خلالها إلى تعزيز مهارات التفكير الابتكاري وإدارة التغيير، وربط البرامج التطويرية بالاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، بما يرفع جاهزيتها المؤسسية، ويدعم استدامة التعاقب الوظيفي، ويرسخ ثقافة الابتكار والتميز في بيئة العمل الحكومي".

وبموجب الاتفاقية، يدعم المعهد تطوير القيادات المستقبلية في حكومة عجمان عبر منهجيات الابتكار في تصميم المسارات التدريبية وتنمية مهارات التفكير الابتكاري وإدارة التغيير، بما يعزز الجاهزية المؤسسية واستدامة التعاقب الوظيفي، ويتولى المعهد تحديد أولويات الابتكار وفق الاحتياجات التدريبية والفجوات التطويرية التي تحددها الدائرة، بما يدعم الخطط التدريبية المشتركة وارتباطها باحتياجات الجهات الحكومية.

تشمل مجالات التعاون استكشاف مبادرات في الابتكار وتطوير الكفاءات والقيادات المستقبلية والتعلم الرقمي وإدارة المعرفة، بما ينسجم مع أولويات حكومة عجمان.. فيما يوثق الطرفان مخرجات الشراكة ويعلنان عنها عبر القنوات الرسمية، دعماً لنشر ثقافة الابتكار.

ويلتزم المعهد بترشيح مدربين ومقيّمين معتمدين لتقديم البرامج التدريبية وتقييم الجهات الحكومية في مجال الابتكار، وفق الأطر المعتمدة ويقدم خصومات على رسوم اختبارات الشهادات المهنية للجهات الحكومية وموظفيها، وللباحثين عن عمل الذين ترشحهم الدائرة، دعماً لتطوير قدراتهم وجاهزيتهم لسوق العمل.