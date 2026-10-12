سفير الإمارات في أديس أبابا يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة القرن الأفريقي

أديس أبابا في 12 أكتوبر/ وام/ التقى سعادة عبدالله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بالسيد جوانغ كونغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة القرن الأفريقي.

وتناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث المستجدات ذات الصلة بمنطقة القرن الأفريقي، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون المشترك.

وأكد سعادة السفير على دعم دولة الإمارات للجهود التي من شأنها أن تسهم في إحلال السلام والاستقرار والازدهار، ومساندتها لمساعي التنمية في منطقة القرن الأفريقي.