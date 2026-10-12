تعاون بين "أدكان فارما" و"فارما ريسورسز" لتسجيل الأدوية الإماراتية في ألمانيا

ميلانو في 12 أكتوبر /وام/ وقعت شركة "أدكان فارما" الإماراتية اتفاقية تعاون مع شركة "فارما ريسورسز" الألمانية، المتخصصة في الشؤون التنظيمية والتصنيع الدوائي، بهدف تسجيل منتجات دوائية مصنعة في دولة الإمارات في ألمانيا.

وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال معرض ومؤتمر "CPHI ميلانو 2026" إلى دعم إجراءات تسجيل منتجات "أدكان فارما" في ألمانيا، تمهيداً للسعي إلى الحصول على شهادة ممارسات التصنيع الجيد الأوروبية، بما يتيح للشركة التقدم نحو دخول الأسواق الأوروبية وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة.

وقالت الدكتورة شيخة المزروعي، مستشار البحوث والدراسات في مؤسسة الإمارات للدواء، إن تسجيل أدوية مصنّعة في الدولة داخل ألمانيا يعكس تطور القدرات التصنيعية الوطنية وجاهزيتها للمنافسة عالمياً، مؤكدة مواصلة المؤسسة تطوير أطر تنظيمية تعزز الجودة والامتثال وتدعم المصانع الوطنية في التوسع عالمياً.

وقال حمدان الدهاماني، رئيس مجلس إدارة "أدكان فارما"، إن الاتفاقية تدعم حصول الشركة على شهادات دولية، منها شهادة ممارسات التصنيع الجيد الأوروبية، والتوسع خارجياً، بما ينسجم مع أهداف "اصنع في الإمارات".

وقال الدكتور فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الاتفاقية تمهد لمرحلة التفتيش سعياً للحصول على الشهادة الأوروبية، وتدعم تسجيل المنتجات في الأسواق الأوروبية وفق متطلبات الجودة والسلامة.

وأوضح الدكتور عادل مرزكاني، رئيس العمليات، أن استيفاء متطلبات الشهادة الأوروبية يدعم توجه الشركة لتصدير منتجاتها.

وقالت جوليانا دوديليت، المدير التنفيذي لـ"فارما ريسورسز"، إن دخول السوق الألمانية يتطلب الالتزام بالجودة والمتطلبات التنظيمية وسلامة المرضى، مؤكدة دعم الشركة لإجراءات تسجيل منتجات "أدكان فارما" وتسهيل دخولها الأسواق الأوروبية.

وقال الدكتور هانس-غونتر بيك، رئيس الشؤون التنظيمية واليقظة الدوائية، إن التعاون يشمل تقديم الخبرة والتوجيه لدعم تسجيل المنتجات واستيفاء المتطلبات التنظيمية الأوروبية.