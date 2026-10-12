إطلاق مجموعة "تريليس هيلث" للرعاية الصحية المتكاملة بدبي

دبي في 12 أكتوبر/ وام/ أعلن في دبي اليوم عن إطلاق مجموعة "تريليس هيلث"، للرعاية الصحية المستدامة والمتكاملة، لتوفير رعاية مترابطة ومنسقة في مختلف مراحل رحلة المريض.

ووفقاً لخطة دبي الحضرية 2040 من المتوقع أن يبلغ عدد سكان دبي 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مع زيادة المساحات المخصصة للمنشآت الصحية والتعليمية بنسبة 25%.

وانطلاقاً من ذلك، تستثمر "تريليس هيلث" للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، بالتوازي مع نمو مجتمعات المدينة.

وبدأت المجموعة ، التابعة لشركة" الغرير" بإفتتاح "مستشفى تريليس" في منطقة أم سقيم، وهو مستشفى متعدد التخصصات بسعة 50 سريراً حاصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، على أن يتبعه افتتاح عيادتين في "مدينة إكسبو" و"قرية جميرا الدائرية"، وهما من أسرع مجتمعات دبي نمواً، على أن تدخلا حيز التشغيل بحلول نهاية عام 2026.

وأكد جون يوسيفيديس، الرئيس التنفيذي لشركة "الغرير" أنه على مدى أكثر من ستة عقود، شكّلت الشركة جزءاً راسخاً من البنية الأساسية للحياة اليومية في دولة الإمارات، وأسهمت في دعم المجتمعات عبر قطاعات توفر السكن والغذاء والتنقل والتعليم ويأتي دخولنا قطاع الرعاية الصحية امتداداً طبيعياً لهذا الدور.

وأضاف أنه من خلال "تريليس هيلث"، نؤكد التزامنا بتحسين النتائج الصحية وتوسيع الوصول إلى رعاية عالية الجودة، عبر استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الطبية".

وقال ناصر الغرير، ممثل "الغرير" في "تريليس هيلث"، إن المجموعة تجسد مسؤوليتها تجاه المجتمعات والتزامها طويل الأمد بدعم مجتمعات أكثر صحة، من خلال رعاية صحية ذات أثر مباشر في الأفراد والأسر بدولة الإمارات.

ويقدم"مستشفى تريليس" في "أم سقيم"، خدمات تشمل طب الطوارئ، وأمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال، وجراحة العظام، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، والطب الباطني، والجراحة العامة، إلى جانب أكثر من 35 تخصصاً طبياً.