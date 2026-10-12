"نيويورك أبوظبي" ترحب بدفعة جديدة من برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي أسماء طلاب الدفعة الجديدة من برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي للعام الأكاديمي 2026 – 2027 والتي تضم 24 طالباً وطالبة جامعيين متميزين من مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك للمشاركة على مدار عام في رحلة من الاستكشاف الأكاديمي وتطوير المهارات القيادية وخوض تجارب توسع آفاقهم وتعدهم للفرص والتحديات في المستقبل.

ويحتفل برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي هذا العام بعامه التاسع عشر، حيث يجمع نخبة الطلاب من الجامعات في دولة الإمارات ومن خلال المقررات الدراسية المتقدمة وبرامج تطوير القيادة والإرشاد الدراسي والتفاعل مع المجتمع الأكاديمي والبحثي في جامعة نيويورك أبوظبي، يتعلّم الطلبة إلى جانب نخبة من أقرانهم ويستكشفون الأفكار عبر مختلف التخصّصات ويربطون معارفهم بالقضايا الّتي تشكّل ملامح المجتمع.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية لبرنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية في جامعة نيويورك أبوظبي: "يشكّل البرنامج منصّة فريدة لتمكين الطلبة المتميّزين في مختلف أنحاء دولة الإمارات من تحقيق تطلّعاتهم الأكاديميّة والمهنيّة، مع تنمية مهارات الإبداع والشغف بالمعرفة والقيادة اللازمة لإحداث أثر إيجابي وهادف في المجتمع، ويسعدنا انضمام هذه الكوكبة الواعدة من الطلبة إلى البرنامج، ونتطلّع إلى متابعة تطوّرهم ونموّهم من خلال هذه التجربة".

وتقدم للتسجيل في البرنامج مجموعة تنافسيّة من المتقدّمين، ونظرت في الطلبات لجنة مرموقة تضمّ أعضاء من هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي وعدداً من الشخصيات البارزة في المجتمع.

وخلال فترة البرنامج، سيتعلم الطلبة على أيدي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ويشاركون في أنشطة مراكز ومرافق الأبحاث التابعة للجامعة، ويبنون علاقات مع أقرانهم من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستند منهج البرنامج للعام الأكاديميّ 2026-2027 إلى الخبرات المتنوّعة في مختلف أنحاء الجامعة، ليعرّف الطلبة على مجموعة واسعة من المواضيع الّتي تشمل الاستدامة والتقنية والسياسة العامّة والعلوم الإنسانيّة والعلوم.

كما يتضمن البرنامج ورش العمل القياديّة والتعلّم التجريبيّ وجلسات إرشاد بخصوص الدراسات العليا، بما يوفّر للطلبة فرصاً لتطوير مهارات التواصل والتفكير النقديّ والقيادة، كما يتناول كيفيّة توظيف هذه المهارات وتطبيقها خارج نطاق الفصول الدراسيّة.

وقالت فاطمة عبداللّه، نائبة المستشار الأولى ونائبة الرئيس الأكاديميّ الأولى للاستراتيجيّة والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي: "يسعدنا أن نرحّب بدفعة أخرى متميّزة في برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي، لقد أثبت هؤلاء الطلبة بالفعل تفوّقهم الأكاديميّ وإمكاناتهم القياديّة، ونتطلّع إلى دعمهم وهم يتّحدون أنفسهم ويكتشفون وجهات نظر جديدة، ويضعون الأسس لمساراتهم الأكاديميّة والمهنيّة المستقبليّة".

وقالت عائشة الجابري، نائبة الرئيس الأكاديميّ المساعدة لبرامج مجتمع الشيخ محمّد بن زايد ومسارات الدكتوراه: "شهد البرنامج تطوّراً كبيراً على مرّ السنين، حيث واصل التكيّف مع المتغيّرات العالميّة ومع احتياجات الطلبة وتطلّعاتهم. ويكمن تأثيره في الجمع بين التعلّم الأكاديميّ الصارم والتجارب الّتي تتيح للطلبة النظر إلى القيادة والتحدّيات العالميّة من وجهات نظر مختلفة، كما أن لقاء سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وقادة إماراتيّين آخرين يمنح طلبتنا فرصة نادرة للاستماع مباشرة إلى رؤى القيادة والتعرّف على الأولويّات الوطنية".

ومنذ إطلاقه، أسهم برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي في دعم 396 طالباً وطالبة، وواصل 184 منهم دراساتهم العليا في جامعات حول العالم، من بينهم 69 طالباً وطالبة في مختلف فروع جامعة نيويورك العالميّة، و27 في برامج الدكتوراه.

وقد بنى خرّيجو البرنامج مسارات مهنيّة في شتى المجالات الأكاديمية والحكومية وفي القطاعات الصناعيّة، بما يعكس الإسهام المستدام للبرنامج في إعداد الجيل القادم من القادة في دولة الإمارات.

وتشمل أسماء الطلاب المقبولين في دفعة عام 2026-2027 من منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي: أحمد سالم عبيد محمد المهيري، عائشة علي خميس علي صفداني، أمانويل ربى ديم، عمرو عباس محمد احمد، عائشة حسن عبدالله راشد الشامسي، بلين أسيفا غيتو، حكمة يمر محمد، خضر أرشد جميل محمد أختر خان، خلود عبدالخالق صالح عبدالله العامري، مرام خليفة محمد السويحي الكعبي، مريم مبارك محمد الحدى الشريفي، شذى محمد سيف الحميدي، عبدالرحمن فهد عبود عامر النهدي، حمير أحمد حمير المزروعي، هيرميلا أمها غيناناو، مهرة خليفة عبدالله براك الظاهري، مهريتاب المايهو كاسا، محمد أحمد محمد أحمد المحصن، موزة مطر سعيد بن حلوه الكتبي، ندى هاشم علي الشاطري، نور علي أحمد حم الكثيري، شالوم إسماعيل علي، شما عبدالناصر علي النقيب العفيفي، تسيون هاجوس سيوم.