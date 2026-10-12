«أوقاف دبي» تدشن «بنيان الخير» بإنجاز 22 وقفاً عقارياً للمواطنين

دبي في 12 أكتوبر/ وام/ دشّنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مبادرة «بنيان الخير» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم»، بعد استكمال مستهدفاتها ممثلة في إنشاء 22 فيلا وقفية، بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون درهم، منها 35 مليون درهم قيمة الأراضي و35 مليونا تمثل تكاليف الإنشاء، بما يعكس نجاح الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية وأفراد المجتمع في تحويل الوقف إلى أصل تنموي مستدام يخدم المواطنين ويدعم الفئات المستحقة.

حضر التدشين سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أمول القُصّر في دبي، وسعادة علي المطوّع، الأمين العام للمؤسسة، وسعادة محمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعبدالله الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ورافي مينون رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية، وسعود الدربي، رئيس الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، وإبراهيم شكرالله، رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إلى جانب عدد من المسؤولين والكوادر المعنية.

وشهد التدشين افتتاح وقف «شوبا» العقارية، الذي يضم 11 فيلا وقفية بتكلفة إنشائية بلغت 25 مليون درهم، موزعة في مناطق ند شما، والوصل، والورقاء، والراشدية، والقصيص، وعود المطينة، بما يعزز تنوع الأصول الوقفية وتوزيعها الجغرافي، ويوفر موارد مستدامة لدعم أهداف المبادرة.

وتستهدف «بنيان الخير» توجيه ريع الأوقاف إلى دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الحصول على خدمات الإسكان، بما يعزز دور الوقف في دعم الأولويات الاجتماعية والإسكانية، ويوفر مورداً مستداماً يمتد أثره إلى المستقبل.

وقال سعادة عيسى الغرير، إن دعم «شوبا» العقارية لمبادرة «بنيان الخير» يجسد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة المجتمعية، والمساهمة في المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً، مشيراً إلى أن الوقف يمثل نموذجاً للعطاء الذي تتواصل ثماره لخدمة المجتمع.

وأضاف أن مساهمة «شوبا» تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر، وتؤكد أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير أصول وقفية مستدامة، تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعظيم أثر العطاء على المدى الطويل.

من جانبه، أكد سعادة علي المطوّع، أن إنجاز مبادرة «بنيان الخير» يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الأوقاف المخصصة لخدمة المجتمع، ويجسد قدرة الشراكات المؤسسية على تحويل المبادرات المجتمعية إلى أصول مستدامة ذات أثر طويل الأمد.

وأوضح أن المبادرة تعكس رؤية المؤسسة في توجيه الوقف نحو احتياجات المجتمع، من خلال إنشاء أصول عقارية يعود ريعها إلى دعم ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة استراتيجية لتوسيع قاعدة الأصول الوقفية وتنويعها، وتعزيز قدرتها على توفير عوائد مستقرة ومستدامة.

وقال المطوّع إن «بنيان الخير» تؤكد أن الوقف يمثل أداة تنموية قادرة على توفير موارد مستمرة تخدم المجتمع، مشيراً إلى أن استكمال مستهدفات المبادرة يعكس تكامل أدوار الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع في صناعة أثر مستدام.

وأكد سعادة محمد حسن الشحي أن إنجاز مبادرة «بنيان الخير» يعكس أهمية الشراكات المؤسسية والمجتمعية في دعم الاستقرار السكني وتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً للتكافل المجتمعي وتوفير حلول مستدامة للفئات المستحقة.

وأضاف أن المؤسسة تحرص على دعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، مثمّناً جهود الشركاء والمساهمين في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

من جانبه، قال سعود محمد الدربي، إن اكتمال مبادرة «بنيان الخير» وتحولها من فكرة إلى واقع ملموس يجسد النهج المجتمعي الذي تتبناه «دبي للإعلام»، وحرصها على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم الوطن والمواطن.

وأضاف أن تدشين الأوقاف العقارية يؤكد أهمية الشراكة بين الإعلام والجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم المبادرات ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن نجاح «بنيان الخير» يعكس قدرة المبادرات المجتمعية على تحقيق نتائج ملموسة عندما تتكامل الجهود وتتوحّد الأهداف.

بدوره قال إبراهيم شكرالله، إن مبادرة «بنيان الخير» انطلقت عبر «الخط الساخن» في عام 2023، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف إنشاء 22 مسكناً وقفياً في مناطق متنوعة بدبي، بكلفة إجمالية بلغت 70 مليون درهم.

وأضاف أن تدشين هذه الأوقاف يمثل ثمرة للتفاعل المجتمعي والدعم الذي قدمه الأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة، ويجسد روح التكافل والتكاتف التي يتميز بها مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن نجاح المبادرة يؤكد أهمية التكامل بين الإعلام والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إطلاق وتنفيذ مبادرات مستدامة تحقق الصالح العام.

وأكد شكرالله أن انتقال «بنيان الخير» من فكرة طُرحت عبر الإعلام إلى مشروع وقفي قائم على أرض الواقع يعكس دور الإعلام في صناعة المبادرات وبناء الشراكات، إلى جانب دوره في نقل الأخبار وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة أفراد المجتمع.

ويجسد إنجاز «بنيان الخير» نموذجاً متكاملاً لتوجيه موارد الوقف نحو احتياجات المجتمع، إذ تجمع المبادرة بين تطوير أصول عقارية مستدامة، وتوفير موارد مالية متواصلة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الإعلامية، بما يدعم استمرارية الأثر الوقفي ويعزز مساهمته في التنمية المجتمعية.