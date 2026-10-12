"إماراتك" تستعرض ابتكارات السفر الذكي والسجادة الحمراء في معرض المطارات بدبي

دبي في 12 أكتوبر/وام / أكدت مجموعة شركات "إماراتك" مواصلة تطوير حلول تقنية محلية تدعم منظومة السفر الذكي وتسهم في تعزيز مكانة مطار دبي الدولي وجهةً رائدةً في تقديم تجربة سفر سلسة ومتكاملة.

وتطرق ثاني عبدالله الزفين الرئيس التنفيذي لـ "إماراتك" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أبرز الحلول التقنية والابتكارات الرقمية التي تقدمها المجموعة لتطوير تجربة المسافرين وتعزيز كفاءة الإجراءات في المطارات وذلك على هامش انطلاق فعاليات معرض المطارات اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد أن مشاركة المجموعة في المعرض تأتي امتداداً لحضورها المستمر لأكثر من عشر سنوات مشيرا إلى أن المجموعة تستعرض عددا من الأنظمة البرمجية والحلول الرقمية التي تعمل خلف الكواليس لتسهيل إجراءات دخول المسافرين وخروجهم بما في ذلك المنظومات الاستباقية لتخليص إجراءات السفر التي تتيح للمسافرين المؤهلين إنجاز إجراءاتهم بسلاسة عبر البوابات الذكية والحلول المبتكرة الأخرى.

وأشار الزفين إلى أن "السجادة الحمراء" أو "الممر الذكي" تعد من أبرز الابتكارات المحلية التي طورتها المجموعة بالتعاون مع شركائها، موضحاً أنها توفر تجربة عبور ذكية وميسرة للمسافرين مع الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات التحقق والعبور بما يعزز انسيابية الحركة داخل المطار.

وأضاف أن هذه التجربة التي بدأ تطبيقها في مطار دبي الدولي خلال العام الجاري تمثل نموذجاً للحلول التقنية المطورة محلياً، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل على تطويرها ودمجها في مطارات أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وتستعرض المجموعة خلال الحدث حلولها التقنية المرتبطة بخدمات الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي بما في ذلك مساعد الذكاء الاصطناعي لتقديم الطلبات في إطار توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.

وأكد الزفين أن المجموعة تسعى بالتعاون مع شركائها الرئيسيين ومن بينهم مطارات دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي إلى تطوير حلول استباقية تسهم في تسهيل رحلة المسافر وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وصولاً إلى تجربة سفر أكثر سلاسة وأقل اعتماداً على الإجراءات التقليدية.

ولفت إلى أن "إماراتك" تضم مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات التقنية والخدمات الرقمية من بينها حلول الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية التي تقدمها شركة «نقودي» إلى جانب حلول تقنية أخرى تدعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن التوجه المستقبلي للمجموعة يركز على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بما يدعم مفهوم السفر السلس والحد من الحاجة إلى نقاط الإجراءات التقليدية لتتم معظم العمليات التقنية في الخلفية فيما يمر المسافر عبر المطار بأقل قدر ممكن من التوقف.