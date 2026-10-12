طقس الغد غائم جزئياً مع فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وغرباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:11 والمد الثاني 03:13 والجزرالأول عند الساعة 07:50 والجزر الثاني عند الساعة 20:53.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:20 والمد الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 30 80 30

دبي 38 29 80 40

الشارقة 39 27 85 35

عجمان 40 29 90 40

أم القيوين 38 28 90 35

رأس الخيمة 39 26 80 30

الفجيرة 35 29 80 50

العين 39 30 70 30

ليوا 40 30 70 20

الرويس 37 27 90 30

السلع 39 27 85 40

دلما 36 30 90 45

طنب الكبرى/ الصغرى 35 31 85 50

أبو موسى 37 30 85 50