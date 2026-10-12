شرطة دبي تؤكد اكتمال الاستعدادات الأمنية للموسم الـ31 للقرية العالمية

دبي في 12 أكتوبر / وام / أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي اكتمال الاستعدادات الأمنية لتأمين الموسم الـ31 للقرية العالمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة الزوار وضمان انسيابية الفعاليات.

وقال العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، إن اللجنة عقدت عدداً من الاجتماعات التنسيقية مع إدارة القرية العالمية لمناقشة المستجدات والمتطلبات التنظيمية والأمنية، ومواكبة التطورات التي تشهدها القرية سنوياً، بما يسهم في تذليل الصعوبات أمام الزوار.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للعميد الكتبي في القرية العالمية، بحضور العميد هشام ناصر السويدي، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وعدد من الضباط وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات والمؤسسات في إمارة دبي، وممثلي إدارة القرية العالمية.

وأكد الكتبي أهمية القرية العالمية باعتبارها إحدى الوجهات السياحية والتجارية التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد عليها سنوياً يتطلب مواصلة التنسيق وتطوير الاستعدادات لمواكبة متطلبات كل موسم.

وشدد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المشاركة في تأمين الفعاليات لضمان تنظيم الموسم الـ31 بكفاءة، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة وجاهزية فرق العمل للاضطلاع بالمهام الأمنية والإجراءات الإدارية الموكلة إليها.